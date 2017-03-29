ООН призывает защитить гражданских в Мосуле

ООН призывает армию Ирака и коалицию под руководством США избегать гибели гражданских в ходе боёв за город Мосул. Операция по освобождению его от боевиков ИГИЛ — запрещённой в России и других странах группировки — продолжается несколько месяцев. Были освобождены восток и половина западной части города.

Люди продолжают массово бежать из Мосула. Также десятки мирных жителей гибнут в боях. Об этом сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

[Руперт Колвиль, представитель OHCHR]:

«Согласно информации, подтверждённой Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и Миссией ООН в Ираке, по меньшей мере, 307 человек погибли и 273 были ранены в период с 17 февраля по 22 марта. И, очевидно, речь идёт о гражданских».

По его словам, самый смертоносный случай произошёл 17 марта. В тот день был совершён авиаудар по снайперам, а также оборудованию ИГИЛ, которые находились в доме в районе аль-Джадида на западе Мосула. Свидетели говорят, что незадолго до этого боевики силой привели туда, по меньшей мере, 140 человек, чтобы они служили живым щитом».

Использование людей в качестве щита – обычная тактика боевиков «Исламского государства».

[Руперт Колвиль, представитель OHCHR]:

«Это враг, который беспощадно использует в своих целях гражданских, и, без всяких сомнений, помещает их в самые опасные условия. Поэтому крайне важно, чтобы иракские правительственные силы и их коалиционные партнёры не попадались в эту ловушку и проверили, соответствуют ли их действия принципам международного гуманитарного законодательства. Им нужно постараться максимально избегать гибели гражданских».

Бои в Мосуле ведутся в крайне тяжёлых условиях. В старую западную часть города не может проехать тяжёлая техника, поскольку улицы слишком узкие. Боевики перемещаются по сети подземных тоннелей.

[Руперт Колвиль, представитель OHCHR]:

«Свидетели постоянно нам говорят, что боевики ИГИЛ заставляют их оставаться в домах или даже запирают людей там, а после размещают снайперов на крышах и атакуют иракских военных. Свидетели также говорят, что боевики ИГИЛ заставляют сопровождать их во время перемещений по улицам, они также говорят им, что лучшее, что они могут сделать, — это умереть за халифат».

Тем временем гуманитарные организации продолжают возводить новые лагеря для размещения бегущих из города людей.