ООН призывает защитить гражданских в Мосуле

Люди продолжают массово бежать из Мосула. Также десятки мирных жителей гибнут в боях. Об этом сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
[Руперт Колвиль, представитель OHCHR]:
«Согласно информации, подтверждённой Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и Миссией ООН в Ираке, по меньшей мере, 307 человек погибли и 273 были ранены в период с 17 февраля по 22 марта. И, очевидно, речь идёт о гражданских».
По его словам, самый смертоносный случай произошёл 17 марта. В тот день был совершён авиаудар по снайперам, а также оборудованию ИГИЛ, которые находились в доме в районе аль-Джадида на западе Мосула. Свидетели говорят, что незадолго до этого боевики силой привели туда, по меньшей мере, 140 человек, чтобы они служили живым щитом».
Использование людей в качестве щита – обычная тактика боевиков «Исламского государства».
[Руперт Колвиль, представитель OHCHR]:
«Это враг, который беспощадно использует в своих целях гражданских, и, без всяких сомнений, помещает их в самые опасные условия. Поэтому крайне важно, чтобы иракские правительственные силы и их коалиционные партнёры не попадались в эту ловушку и проверили, соответствуют ли их действия принципам международного гуманитарного законодательства. Им нужно постараться максимально избегать гибели гражданских».
Бои в Мосуле ведутся в крайне тяжёлых условиях. В старую западную часть города не может проехать тяжёлая техника, поскольку улицы слишком узкие. Боевики перемещаются по сети подземных тоннелей.
[Руперт Колвиль, представитель OHCHR]:
«Свидетели постоянно нам говорят, что боевики ИГИЛ заставляют их оставаться в домах или даже запирают людей там, а после размещают снайперов на крышах и атакуют иракских военных. Свидетели также говорят, что боевики ИГИЛ заставляют сопровождать их во время перемещений по улицам, они также говорят им, что лучшее, что они могут сделать, — это умереть за халифат».
Тем временем гуманитарные организации продолжают возводить новые лагеря для размещения бегущих из города людей.