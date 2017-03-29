В Аргентине нашли первую в мире флуоресцентную лягушку

Первую в мире «светящуюся» амфибию обнаружили учёные в Аргентине. Это трёхсантиметровая древесная лягушка, которая водится в бассейне Амазонки. Под ультрафиолетовой лампой она светится жёлто-зеленым светом.

[Карлос Табоада, учёный Национального научно-технического совета]:

«Когда мы провели тесты, то обнаружили, что флуоресценция была другого цвета, не такого, как мы ожидали. И свечение было тоже сильнее, чем мы ожидали, намного сильнее».

Такое свойство встречается в животном мире редко. В основном, у морских обитателей: рыб и одного вида черепах. У земноводных флуоресценция обнаружена впервые.

Открытие сделали случайно в ходе изучения пигментов, содержащихся в тканях лягушки. Как выяснили учёные, способность к свечению обеспечивает органическое соединение хилоин. Оно содержится на коже, в лимфатической ткани, а также в выделениях желёз лягушки.

[Сара Бари, учёный Национального научно-технического совета]:

«На самом деле мы видим, что флуоресценция — результат нескольких факторов. Но когда мы изолировали молекулу (хилоин), то увидели, что она сама по себе вызывает свечение».

Теперь учёным предстоит выяснить, как использует лягушка свою уникальную способность светиться. Возможно, это способ общения с сородичами.

[Хулиан Файвович, соавтор исследования]:

«Мне кажется это очень интересным в плане того, что мы понимаем о визуальной коммуникации этих амфибий».

Также исследователям нужно понять, обеспечено ли свечение конкретной средой обитания земноводного или же это — особенность всего вида.