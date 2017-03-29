29 марта 2017

Зрители в Санта-Барбаре в восторге от Shen Yun

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Концерт труппы Shen Yun 26 марта успешно прошёл в Санта-Барбаре, завоевав восторженные отзывы зрителей.

Концерт посетила Таня Тик – актриса и жена покойного Алана Тика, актёра и звезды ситкома «Проблемы роста».

Она похвалила выступающих за артистичность.

[Таня Тик, актриса]:
«Хореография была удивительной, все артисты очень талантливые. Акробатические номера, которые они выполняли на сцене, были просто феноменальными. Акробатические номера, костюмы, цвета, музыка и оркестр были фантастическими. Шоу было удивительным и прекрасным».

Тане Тик также понравился оркестр, в особенности — сочетание западных и китайских музыкальных инструментов.

[Таня Тик, актриса]:
«Это было прекрасно, сочетание фантастическое. Оркестр играл отлично. Хотелось бы мне посмотреть, сколько в нём человек».

По её словам, шоу продемонстрировало зрителям послание доброты и милосердия.

[Таня Тик, актриса]:
«Мне показалось, что всё было высокопрофессионально и выражено с добротой. Оно учило, что нужно быть хорошими людьми, а это важно в любой части мира. Это шоу отличается своим великолепием, это артистичная китайская культура. Я рада, что его увидела».

[Таня Тик, актриса]:
«Если вы хотите посмотреть прекрасное шоу, получить удовольствие и послушать удивительный оркестр, увидеть этих потрясающих артистов на сцене — я рекомендую вам это шоу».

Следующие выступления Shen Yun состоятся в городах Таузанд-Окс и Клермонт в Калифорнии.

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