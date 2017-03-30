«Брексит» начался на фоне стабильности в британской экономике

[Джеймс Хьюз, аналитик рынка]:

«В преддверии «брексита» и после активизации Статьи 50 мы в хорошем положении. У нас сильный рост, низкая безработица, зарплаты стабильно растут. Но в мире любое действие имеет последствия. Мы видим, что растёт и инфляция. То же самое наблюдается и в других странах. С экономической точки зрения мы в хорошем положении, но мы не знаем, какие заключим договоры завтра, и что они нам принесут».

Британская экономика, которая 29 марта начала официально готовиться к отделению от европейской, находится в хорошем состоянии. Об этом говорят экономисты. При этом они предупреждают: всё может измениться. Это зависит от того, как будут проходить двухлетние переговоры Лондона с Брюсселем.

Спустя девять месяцев после референдума по вопросу «брексита» Тереза Мэй уведомила председателя Евросовета Дональда Туска, что Великобритания действительно выходит из блока, к которому присоединилась в 1973 году. Премьер направила официальные бумаги о «разводе» 29 марта. И пока неизвестно, что принесут переговоры и будет ли процесс отделения болезненным.

Автомобильная индустрия – среди тех, что могут серьёзно пострадать, если Великобритания лишится беспошлинного доступа на рынок ЕС. Значительная часть британских автомобилей идёт на экспорт.

Пока ситуация в сфере хорошая. В феврале этого года объёмы производства выросли на 8% до наивысшего показателя за 17 лет. Экспорт автомобилей растёт за счёт снижения внутреннего спроса. Также продавать автомобили за рубеж помогает курс фунта стерлингов. Он упал после объявления результатов референдума, что сделало британские автомобили дешевле для жителей других стран ЕС.

При этом, аналитики отмечают, что одновременно британские предприятия вынуждены платить больше за автомобильные детали, которые импортируют из-за границы.