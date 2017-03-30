30 марта 2017

С деревянной лодки спасли более 400 мигрантов

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В Средиземном море не прекращаются операции по спасению мигрантов. В среду ещё более 400 человек сняли с деревянной лодки у берегов Ливии. Спасательную операцию проводила испанская благотворительная организация Proactiva Open Arms.

Сигнал ей поступил рано утром от итальянской береговой охраны. Прибыв на место севернее ливийского города Сабрата, спасатели обнаружили дрейфующую лодку, полную людей.

Во время операции мигранты принялись обнимать спасателей и запели песню.

[Анабель Монтес, волонтёр]:
«Мы начали спасательную операцию в 4 часа утра. Когда мы прибыли, то увидели 17-метровую деревянную лодку, до предела заполненную мигрантами. Море было неспокойным, поэтому операция заняла почти 5 часов, но теперь более 400 мигрантов – в безопасности на борту «Гольфо Аззурро»».

Спасённые мигранты, в основном, — из Марокко, Алжира, Ливии и Гамбии, а также – из азиатской страны Бангладеш. Среди них — 16 женщин и двое детей. У некоторых — морская болезнь.

Судно испанских волонтёров сопровождали ещё две спасательных лодки других благотворительных организаций.

Спасённых доставят на Сицилию.

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