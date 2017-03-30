В Конго нашли тела пропавших сотрудников ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что тела, найденные в Демократической Республике Конго, принадлежат двум сотрудникам ООН. Гражданин США Майкл Шарп и гражданка Швеции Зайда Каталан пропали 12 марта в провинции Касаи. Здесь ведутся наиболее ожесточённые бои.

Сотрудники ООН входили в группу экспертов, которая наблюдает за тем, как осуществляются санкции в отношении ДРК. Ранее их ввёл Совет Безопасности ООН. Инспекторы действовали независимо от миротворческой миссии. Их сопровождали четверо конголезских граждан. Они также пропали без вести.

Тела погибших сотрудников ООН обнаружили местные жители. Рядом находилось тело конголезского переводчика.

В письменном заявлении Антониу Гутерреш подчеркнул важность миссии инспекторов ООН.

[Фархан Хак, представитель Генерального секретаря ООН]:

«Майкл и Зайда погибли, пытаясь понять причины конфликта и опасной обстановки в ДРК. Они помогали установить мир в стране и среди её народов. Мы будем чтить их память и продолжим бесценную миссию группы экспертов и всего содружества ООН в ДРК».

Генеральный секретарь надеется, что власти ДРК тщательно расследуют инцидент. Следователи ООН также будут выяснять причины гибели.

[Фархан Хак, представитель Генерального секретаря ООН]:

«Мы предполагаем, что было совершено преступление, но необходимо установить причину гибели. Во время расследования нужно найти ответы на разные вопросы. Мы узнаем, насколько была обеспечена их безопасность, и что могло произойти с ними».

Антониу Гутерреш выразил соболезнования родственникам погибших сотрудников ООН. Он также заявил, что Организация Объединённых Наций будет вместе с властями ДРК разыскивать пропавших конголезских граждан.

Провинция Касаи стала центром вооружённого антиправительственного восстания движения «Камуина Нсапу». В целом оно распространилось на пять провинций ДРК.