Саммит арабских лидеров продолжается в Иордании

В Иордании в среду начался саммит Лиги арабских государств. Эта организация объединяет 21 страны Ближнего Востока и Северной Африки. Его также посетили Генеральный секретарь ООН и Верховный представитель ЕС по иностранным делам. Главные темы встречи -прекращение войны в Сирии и разрешение палестино-израильского конфликта.

По мнению арабских лидеров, Иерусалим должен вернуть Палестине захваченные в 1967 году территории. В обмен на это арабские государства установят с ним дипломатические отношения.

[Абдалла II ибн Хусейн, король Иордании]:

«В регионе не смогут установиться мир и стабильность без всеобъемлющего решения палестинского вопроса, центрального вопроса Ближнего Востока. И это решение – два государства».

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что конфликт между Израилем и Палестиной, возможно, будет разрешён путём создания одного государства. Однако Евросоюз такую идею не поддержал.

[Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:«Справедливый и продолжительный мир между Израилем и Палестиной – для Европейского союза это будет оставаться главным приоритетом. Мы твёрдо верим, что два государства – это единственный способ решить конфликт и завершить все споры».

Генеральный секретарь ООН, говоря о ситуации в Сирии, отметил, что конфликт можно решить только путём политического урегулирования.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:«Настало время завершить бои в Сирии. Я надеюсь, что в Астане удастся договориться об эффективном прекращении огня. Мы же сделаем всё возможное, чтобы в Женеве политические переговоры были по-настоящему плодотворными. Все должны понимать, что, помимо борьбы с терроризмом, проблему в Сирии можно решить только путём политических преобразований, которые позволят сирийскому народу самому определять своё будущее».

Также на встрече обсуждали ситуации в Йемене и Ливии.