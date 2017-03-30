Аэропорт Мадейры получил имя Криштиану Роналду

Аэропорт на Мадейре отныне будет носить имя знаменитого уроженца острова Криштиану Роналду. Такое решение приняли португальские власти. Торжественная церемония в честь переименования аэропорта прошла рядом с городом Фуншал. Её посетил и сам футболист.

Во вторник Криштиану Роналду впервые провёл игру в составе национальной сборной в Португалии. Товарищеский матч со Швецией принёс португальцам поражение. Шведы выиграли со счётом 3:2.

Впрочем, популярность знаменитого португальца меньше не стала. Наоборот, событие вызвало ещё больший интерес у поклонников. Так, например, увеличилось число посетителей музея, посвящённого футболисту. Музей также находится на Мадейре. Ежегодно его посещают 200 тысяч человек.

[Нуну Вивейруш, брат Криштиану Роналду]:

«Цель экспозиции – рассказать людям о жизни Криштиану. Посетители музея узнают обо всех его достижениях. Также это возможность увидеть в оригинале мячи, бутсы и награды Криштиану».

Музей занимает выставочное пространство в 1400 квадратных метров и располагается на двух этажах. Напротив входа в здание установлена бронзовая статуя футболиста. Её высота – почти три с половиной метра.

Образ португальца также несколько раз запечатлели в воске. Такие фигуры выставлены в Мадриде, Лондоне и Таиланде.

Криштиану Роналду выступает за испанский клуб «Реал Мадрид» и сборную Португалии, в истории которой считается лучшим бомбардиром. Его также официально признали лучшим португальским футболистом.