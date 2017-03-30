30 марта 2017

Трамп обещает помочь наркозависимым

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Президент Дональд Трамп обещает активизировать усилия по борьбе с кризисом наркозависимости в США.

В среду он созвал круглый стол, который посетили губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, члены правительственного кабинета, руководители сил безопасности и наркозависимые, проходящие лечение.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Мы хотим помочь наркозависимым. Эта проблема встала очень остро на всей территории США. Передозировка наркотиками – одна из самых частых причин смерти от несчастного случая в нашей стране. С 1999 года их стало больше в четыре раза. Это просто эпидемия».

Это было первое публичное мероприятие, посвящённое созданию новой комиссии по вопросам наркозависимости. А возглавить её Дональд Трамп предложил Крису Кристи — своему давнему другу, а также бывшему сопернику по президентской гонке.

[Крис Кристи, губернатор штата Нью-Джерси]:
«Самое главное — и то, с чем согласны и президент, и я, — в том, что зависимость – это болезнь, болезнь, которую можно вылечить. Мы говорим о раке, говорим о сердечных болезнях, говорим о диабете, об этом мы не боимся говорить, но люди боятся и стыдятся говорить о наркозависимости. И пока они молчат, мы продолжаем терять жизни».

Согласно статистике, только в 2013 году впервые попробовали наркотики почти 170 тысяч американцев старше 12 лет. Это в два раза больше, чем в 2006.

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