Редких индокитайских тигров в Таиланде стало больше

[Эрик Эш, сотрудник организации Freeland]:

«За последний год мы зафиксировали появление шести детёнышей у четырёх самок. Так что проблема не только в размножении – мы ведь видели детёнышей несколько раз. Тиграм нужно достаточно пищи, и нужна защита».

В джунглях Таиланда увеличилось число индокитайских тигров. Это подтверждают видеокадры 156 фотоловушек, установленных в разных лесах. Теперь страна может по праву считаться второй в мире по количеству индокитайских тигров в дикой природе после Малайзии. Их популяция находится под угрозой исчезновения.

На востоке Таиланда размножение индокитайских тигров зафиксировано впервые за последние 15 лет.

[Эрик Эш, сотрудник организации Freeland]:

«Раньше было известно о популяции тигров на западе Таиланда. Теперь детёныши появились и в другой части страны. Ещё одна популяция увеличивает шансы на восстановление подвида».

Департамент национальных парков Таиланда совместно с природоохранной организацией Freeland защищает хищных кошек от браконьеров и наблюдает за животными с помощью лесных камер.

Считается, что в мире осталось не более 1200 индокитайских тигров. Эти животные — одиночки. Из-за скрытного образа жизни их трудно увидеть в дикой природе.