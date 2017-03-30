30 марта 2017

Редких индокитайских тигров в Таиланде стало больше

| 0
В джунглях Таиланда увеличилось число индокитайских тигров. Это подтверждают видеокадры 156 фотоловушек, установленных в разных лесах. Теперь страна может по праву считаться второй в мире по количеству индокитайских тигров в дикой природе после Малайзии. Их популяция находится под угрозой исчезновения.

[Эрик Эш, сотрудник организации Freeland]:
«За последний год мы зафиксировали появление шести детёнышей у четырёх самок. Так что проблема не только в размножении – мы ведь видели детёнышей несколько раз. Тиграм нужно достаточно пищи, и нужна защита».

На востоке Таиланда размножение индокитайских тигров зафиксировано впервые за последние 15 лет.

[Эрик Эш, сотрудник организации Freeland]:
«Раньше было известно о популяции тигров на западе Таиланда. Теперь детёныши появились и в другой части страны. Ещё одна популяция увеличивает шансы на восстановление подвида».

Департамент национальных парков Таиланда совместно с природоохранной организацией Freeland защищает хищных кошек от браконьеров и наблюдает за животными с помощью лесных камер.

Считается, что в мире осталось не более 1200 индокитайских тигров. Эти животные — одиночки. Из-за скрытного образа жизни их трудно увидеть в дикой природе.

Редких индокитайских тигров в Таиланде стало большеОленей на снежных склонах Кыргызстана спасают от голодаТаиланд: раненого слонёнка лечат купаниямиВ Аргентине нашли первую в мире флуоресцентную лягушкуСамого популярного питомца выбрали в зоопарке в ПеруВ Таиланде из желудка черепахи извлекли 915 монетСобаку, застрявшую в стальной трубе, спасли пожарныеВ Кении львам надевают ошейники с GPS-трекеромВ Индии слонам вяжут свитерыСамка кошачьего лемура принесла двойню в зоопарке Вены

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.