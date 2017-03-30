30 марта 2017

Samsung презентовал новый Galaxy S8

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Компания Samsung Electronics презентовала в Нью-Йорке свой новый флагманский смартфон Galaxy S8. Она пытается реабилитироваться после скандала со взрывоопасными Galaxy Note 7 и вернуть себе часть рынка, который перешёл к Apple.

[Патрик Мурхэд, аналитик]:
«Компании Samsung нужно многое доказать. Думаю, она это сделала. Я не пользовался их телефонами уже давно. Но то, что я увидел, мне понравилось».

Особенность модели – увеличенный по сравнению с предыдущей версией и загнутый по бокам экран. Фронтальная камера улучшена с 5 до 8 мегапикселей. Смартфон может находиться под водой. Как говорит южнокорейский производитель — почти полчаса.

[Патрик Мурхэд, аналитик]:
«Три вещи, которые я хотел бы выделить в отношении Galaxy S8: во-первых, загнутый по краям дисплей, во-вторых, функция, которая превращает телефон в ПК. И третье, о чём говорят мало, — это беспроводная LTE-сеть с гигабитной скоростью».

В продажу в США смартфоны поступят 21 апреля.

Скандал с Galaxy Note 7 сократил доход компании более чем на пять миллиардов долларов и помог Apple в четвёртом квартале прошлого года забрать у Samsung титул крупнейшего в мире производителя смартфонов.

Ёмкие батареи Note 7 взрывались и причиняли вред пользователям. Южнокорейская компания неоднократно отзывала эти телефоны и производила замены. Однако самовоспламенения продолжались. В итоге телефон сняли с производства, а все проданные ранее аппараты отозвали.

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