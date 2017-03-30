«Виниловая» революция: в мире растёт спрос на проигрыватели

Игла аккуратно ставится на край пластинки. И вот – звучит музыка. В мире современных технологий проигрыватель можно назвать раритетом, ведь гигабайты музыки можно закачать на свой смартфон.

Впрочем, многие считают, что качество звука у «винила» — намного выше. В последнее время популярность проигрывателей неуклонно восстанавливалась. Возможно, мир стоит на пороге новой «виниловой» революции.

Здесь, в городке Литовел на западе Чехии, производство не прекращалось с советских времён. На фоне современных технологий оно начало приходить в упадок. Теперь же работа снова кипит. В 2009 здесь было произведено около 32 тысяч проигрывателей. В 2013 – почти в два раза больше. В прошлом году на фабрике собрали уже более 124 тысяч проигрывателей.

Главное преимущество аппаратов – выгодное сочетание качества и цены.

Все детали производят здесь же. Стоимость проигрывателя — от 200 долларов до 10 тысяч. Работает здесь 400 сотрудников. Это вдвое больше, чем пять лет назад.

Фабрика сотрудничает с дистрибьютором из Австрии. Он продаёт проигрыватели по всему миру.

[Хейнц Лихтенеггер, глава компании-дистрибьютора]:

«На проигрывателе вы слушаете музыку расслабленно. Вы выделяете на это время, вы не кликаете, чтобы включить следующую песню — вы слушаете всю пластинку, вы вытираете пластинку, вы о ней заботитесь. Это так же, как с хорошим вином: вы выбираете нужный бокал, нужную температуру, подходящую еду. Люди снова хотят, чтобы ритм жизни замедлился».

Проигрыватели экспортируют в США, Великобританию и Австралию. Модели-бестселлеры стоят 300-400 долларов.

[Людек Мотличек, представитель фирмы-дистрибьютора в Чехии]:

«Их приятно слушать, от них не устаёшь. Звук более качественный и естественный во всех аспектах. Он напоминает звук живого оркестра».

Согласно статистике, только в США в 2015 году доход от продажи виниловых пластинок составил 416 миллионов долларов. Это наивысший показатель с 1988 года.