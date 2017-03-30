«Виниловая» революция: в мире растёт спрос на проигрыватели

Впрочем, многие считают, что качество звука у «винила» — намного выше. В последнее время популярность проигрывателей неуклонно восстанавливалась. Возможно, мир стоит на пороге новой «виниловой» революции.
Здесь, в городке Литовел на западе Чехии, производство не прекращалось с советских времён. На фоне современных технологий оно начало приходить в упадок. Теперь же работа снова кипит. В 2009 здесь было произведено около 32 тысяч проигрывателей. В 2013 – почти в два раза больше. В прошлом году на фабрике собрали уже более 124 тысяч проигрывателей.
Главное преимущество аппаратов – выгодное сочетание качества и цены.
Все детали производят здесь же. Стоимость проигрывателя — от 200 долларов до 10 тысяч. Работает здесь 400 сотрудников. Это вдвое больше, чем пять лет назад.
Фабрика сотрудничает с дистрибьютором из Австрии. Он продаёт проигрыватели по всему миру.
[Хейнц Лихтенеггер, глава компании-дистрибьютора]:
«На проигрывателе вы слушаете музыку расслабленно. Вы выделяете на это время, вы не кликаете, чтобы включить следующую песню — вы слушаете всю пластинку, вы вытираете пластинку, вы о ней заботитесь. Это так же, как с хорошим вином: вы выбираете нужный бокал, нужную температуру, подходящую еду. Люди снова хотят, чтобы ритм жизни замедлился».
Проигрыватели экспортируют в США, Великобританию и Австралию. Модели-бестселлеры стоят 300-400 долларов.
[Людек Мотличек, представитель фирмы-дистрибьютора в Чехии]:
«Их приятно слушать, от них не устаёшь. Звук более качественный и естественный во всех аспектах. Он напоминает звук живого оркестра».
Согласно статистике, только в США в 2015 году доход от продажи виниловых пластинок составил 416 миллионов долларов. Это наивысший показатель с 1988 года.