Shen Yun попрощался с Санта-Барбарой завершающим концертом при аншлаге

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26 марта коллектив Shen Yun Performing Arts завершил серию выступлений в Санта-Барбаре.
Последний концерт прошёл при аншлаге и вызвал бурные аплодисменты.
Некоторых зрителей красота выступления тронула до слёз.
«Это было потрясающе. Прекрасные костюмы, всё очень элегантно, они как будто парили, как будто летали по сцене».
Другие отметили глубокий смысл, заложенный в шоу.
Изюминка концертов Shen Yun – оркестр, сочетающий в себе западные и восточные музыкальные инструменты.[Лиза Кентон, зрительница]:
«Никогда ничего подобного не слышала и не видела. Это удивительно».
Нью-йоркская труппа китайского классического танца ежегодно отправляется в мировое турне с новой программой.[Лиза Кентон, зрительница]:
«Я определённо приду снова». [Эстель Браттон, зрительница]:
«Я буду советовать всем прийти и посмотреть это шоу, увидеть этих людей, эти танцы, движения, а также постичь заложенный смысл».
Далее Shen Yun выступит в городах Таузанд-Окс и Клермонт штата Калифорния.