30 марта 2017

Shen Yun попрощался с Санта-Барбарой завершающим концертом при аншлаге

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26 марта коллектив Shen Yun Performing Arts завершил серию выступлений в Санта-Барбаре.

Последний концерт прошёл при аншлаге и вызвал бурные аплодисменты.

[Эстель Браттон, зрительница]:
«Потрясающее представление. Прекрасные танцы».

[Дикси Оуэнс, зрительница]:
«Это было удивительно, и это действительно заслуживает названия
Shen Yun [красота божественного искусства]».

Некоторых зрителей красота выступления тронула до слёз.

[Лиза Кентон, зрительница]:
«Мне понравилось шоу. Это было прекрасно. Когда они первый раз вышли на сцену, я чуть не заплакала».

«Это было потрясающе. Прекрасные костюмы, всё очень элегантно, они как будто парили, как будто летали по сцене».

[Эстель Браттон, зрительница]:
«В самом танце столько движения и плавности, столько наполненности и смысла».

Другие отметили глубокий смысл, заложенный в шоу.

[Сьюзан Фоукс, зрительница]:
«Музыка нас излечивает, она может нас объединить. Божественное начало есть у каждого внутри, а также — мужество и силы. Мы должны хранить эти вещи, несмотря ни на какие репрессии или попытки их отнять. Мы должны становиться выше обстоятельств, выше любой преграды, поскольку внутри нас заложена сила».

Изюминка концертов Shen Yun – оркестр, сочетающий в себе западные и восточные музыкальные инструменты.

[Лиза Кентон, зрительница]:
«Никогда ничего подобного не слышала и не видела. Это удивительно».

Нью-йоркская труппа китайского классического танца ежегодно отправляется в мировое турне с новой программой.

[Лиза Кентон, зрительница]:
«Я определённо приду снова».

[Эстель Браттон, зрительница]:
«Я буду советовать всем прийти и посмотреть это шоу, увидеть этих людей, эти танцы, движения, а также постичь заложенный смысл».

Далее Shen Yun выступит в городах Таузанд-Окс и Клермонт штата Калифорния.

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