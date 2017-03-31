31 марта 2017

ЕС призывает Китай бороться с изменением климата без США

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Китай и Европейский союз должны проявить инициативу в вопросе защиты климата. Они также больше не могут полагаться на ведущую роль США. Об этом сказал европейский комиссар по вопросам климата Мигель Ариас Каньете в ходе официального визита в Пекин.

На этой неделе президент Дональд Трамп подписал указ, который отменяет программу по борьбе с изменением климата, утверждённую Бараком Обамой. В частности, будут сняты ограничения на разработку новых месторождений угля, а также отменён план по переходу на возобновляемые источники энергии.

[Мигель Ариас Каньете, еврокомиссар по вопросам климата]:
«Мы сожалеем, что Соединённые Штаты отказываются от главного стержня своей климатической политики — плана чистой энергетики. И мы хотели бы понять, как Соединённые Штаты планируют выполнять свои обязательства согласно Парижскому соглашению».

Каньете также призвал Пекин не ослаблять усилий в попытке остановить глобальное потепление.

[Мигель Ариас Каньете, еврокомиссар по вопросам климата]:
«От Европейского союза и Китая требуется активизировать усилия, а также вселить уверенность в те стороны, которые поддержали Парижское соглашение».

По мнению Дональда Трампа, его предшественник вёл войну против угольной промышленности. Он планирует отменить вмешательство государства в эту отрасль, чтобы вернуть потерянные рабочие места.

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