ЕС призывает Китай бороться с изменением климата без США

На этой неделе президент Дональд Трамп подписал указ, который отменяет программу по борьбе с изменением климата, утверждённую Бараком Обамой. В частности, будут сняты ограничения на разработку новых месторождений угля, а также отменён план по переходу на возобновляемые источники энергии.
[Мигель Ариас Каньете, еврокомиссар по вопросам климата]:
«Мы сожалеем, что Соединённые Штаты отказываются от главного стержня своей климатической политики — плана чистой энергетики. И мы хотели бы понять, как Соединённые Штаты планируют выполнять свои обязательства согласно Парижскому соглашению».
Каньете также призвал Пекин не ослаблять усилий в попытке остановить глобальное потепление.
[Мигель Ариас Каньете, еврокомиссар по вопросам климата]:
«От Европейского союза и Китая требуется активизировать усилия, а также вселить уверенность в те стороны, которые поддержали Парижское соглашение».
По мнению Дональда Трампа, его предшественник вёл войну против угольной промышленности. Он планирует отменить вмешательство государства в эту отрасль, чтобы вернуть потерянные рабочие места.