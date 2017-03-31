Съезд крупнейшей партии Европы проходит на Мальте

Лидеры трёх европейских органов власти произнесли эмоциональные речи на съезде Европейской народной партии. Они призвали объединиться и отстаивать общеевропейские ценности на фоне возрастающего популизма.

Двухдневное мероприятие проходит на Мальте. Главная тема встречи – Европа после «брексита».

[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:

«»Брексит» – это не конец».

Европейская народная партия — крупнейшая политическая сила ЕС, представленная во всех институтах Европейского союза.

[Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]:

«Дорогие друзья, для убеждённых европейцев настало время не замедлять, а ускорять шаг, встать с дивана и начать двигаться. В противном случае популисты будут бежать дальше и быстрее, и это будет плохо для Европы. Лучше, чтобы к цели первыми прибежали мы. Спасибо».

Главный представитель группы переговорщиков от ЕС по вопросу «брексита» также входит в состав Европейской народной партии. Это означает, что ЕНП будет главной лоббистской силой в обсуждениях.

[Дональд Туск, председатель Евросовета]:

«Такие слова, как безопасность, суверенность, достоинство и гордость, должны вернуться в наш политический лексикон. Непонятно, почему в общественных дебатах экстремисты и популисты объявили на них монополию». [Антонио Таяни, председатель Европарламента]:

«На нашей стороне у нас не только лидеры, которые продемонстрировали, что могут устоять даже в самых сложных ситуациях, у нас не только партии, у нас также есть наши ценности, в которые мы верим».

Канцлер Германии, выступая на съезде, высказалась в защиту своей политики открытых дверей для мигрантов.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Верит ли кто-то, что мы можем отстраниться от Африки? Вот почему стратегия решения этого вопроса нужна. Мы должны дать этому континенту шанс, поскольку мы не можем от него отгородиться. Нам нужно сотрудничать. Конечно, африканские страны тоже должны брать свою судьбу в свои руки, а мы им будем помогать».

Европейская народная партия объединяет 79 христианско-демократических и консервативных партий и более 20 глав правительств европейских стран.