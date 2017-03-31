31 марта 2017

В Австралии затопило целые города

| 0
Последствия мощного циклона «Дебби» в Австралии. Целые города оказались под водой вдоль восточного побережья. Реки вышли из берегов.

Это город Лисмор в штате Новый Южный Уэльс с населением в 25 тысяч человек. Сирены, предупреждающие о наводнении, сработали здесь в четверг вечером. Река Уилсонс устремилась на городские улицы. К обеду пятницы центр города был полностью затоплен.

Уровень воды достигает крыш домов. На них спасаются те, кто не успел эвакуироваться. По улицам плавают автомобили, мусорные контейнеры и прочее. Передвигаться можно только на лодке.

Фермеры успели угнать скот на возвышенности.

Циклон «Дебби» обрушился на штат Квинсленд во вторник. Закрыты туристические курорты, остановлена работа угольных шахт, тысячи домов остались без света, не работают школы.

В Квинсленде и соседнем Новом Южном Уэльсе предписание эвакуироваться получили десятки тысяч человек.

Самую восточную точку Австралии мыс Байрон продолжают терзать огромные волны.

О жертвах циклона «Дебби» пока не сообщается, за исключением людей, погибших в ДТП в условиях непогоды.

В то же время некоторым любителям экстрима циклон оказался на руку. В социальных сетях появляются видео того, как австралийцы катаются по разлившимся рекам на водных лыжах и гидроциклах.

В Австралии затопило целые города80-летний спасатель работает на пляже в АвстралииАвстралия: продовольственная революцияВолонтёры помогли детям-инвалидам заняться сёрфингомСтена воды обрушилась на испанскую Малагу550 тысяч перуанцев эвакуировались из-за непрекращающихся наводненийВ Австралии нашли гигантский след динозавраНаводнение в Чили: трое погибших, миллионы остались без водыАвстралийцы оценивают ущерб после циклона «Дебби»Жилет Джеймса Кука продали за почти полмиллиона долларов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.