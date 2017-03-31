В Австралии затопило целые города

Последствия мощного циклона «Дебби» в Австралии. Целые города оказались под водой вдоль восточного побережья. Реки вышли из берегов.

Это город Лисмор в штате Новый Южный Уэльс с населением в 25 тысяч человек. Сирены, предупреждающие о наводнении, сработали здесь в четверг вечером. Река Уилсонс устремилась на городские улицы. К обеду пятницы центр города был полностью затоплен.

Уровень воды достигает крыш домов. На них спасаются те, кто не успел эвакуироваться. По улицам плавают автомобили, мусорные контейнеры и прочее. Передвигаться можно только на лодке.

Фермеры успели угнать скот на возвышенности.

Циклон «Дебби» обрушился на штат Квинсленд во вторник. Закрыты туристические курорты, остановлена работа угольных шахт, тысячи домов остались без света, не работают школы.

В Квинсленде и соседнем Новом Южном Уэльсе предписание эвакуироваться получили десятки тысяч человек.

Самую восточную точку Австралии мыс Байрон продолжают терзать огромные волны.

О жертвах циклона «Дебби» пока не сообщается, за исключением людей, погибших в ДТП в условиях непогоды.

В то же время некоторым любителям экстрима циклон оказался на руку. В социальных сетях появляются видео того, как австралийцы катаются по разлившимся рекам на водных лыжах и гидроциклах.