SpaceX впервые повторно запустила в космос ракету-носитель

Ракета-носитель Falcon 9 отрывается от Земли и устремляется в космос с мыса Канаверал во Флориде. Этот запуск для компании SpaceX и всей космической индустрии – исторический. Уникальность в том, что эта конкретная ракета-носитель уже была на орбите 11 месяцев назад. Этот старт для неё второй.

Это доказывает, что многократно использовать ракеты-носители возможно, что значительно удешевит полёты в космос в будущем.

[Илон Маск, глава компании SpaceX]:

«Это будет настоящей революцией в космических полётах. Например, представьте, если бы каждый раз после использования самолёта его приходилось выбрасывать, и вот появилась возможность использовать его повторно. Мы шли к этому 15 лет».

Через 9 минут после запуска Falcon 9 успешно села на плавучую платформу. На орбиту она доставила спутник связи люксембургского спутникового оператора SES.

11 месяцев назад эта же ракета вывела на орбиту непилотируемый грузовой корабль Dragon.

В настоящее время для каждого отдельного полёта используют одну ракету-носитель. Это дорогостоящий аппарат, который после запуска отделяется и падает на Землю.

Стоит отметить, что американские Шаттлы тоже были многоразовыми. Однако каждый раз подготовка их к очередному полёту была настолько затратной, что это было сопоставимо с созданием новой ракеты-носителя.

В компании SpaceX надеются, что, используя первые ступени повторно, полёты в космос можно будет удешевить на 30%.