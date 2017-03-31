КНДР отпустила на родину девятерых малазийцев

[Анифах Аман, министр иностранных дел Малайзии]:

«Мы благодарны за то, что девять малазийцев вернулись к нам целыми и невредимыми. Всё Министерство иностранных дел понимало беспокойство родственников, поэтому мы постоянно держали их в курсе».

Девять граждан Малайзии, которых не выпускали из КНДР, вернулись 31 марта в Куала-Лумпур. Северная Корея запрещала им выезд из-за дипломатического конфликта с Малайзией. Он возник после гибели Ким Чен Нама – брата Ким Чен Ына.

В числе тех, кого не выпускал Пхеньян, были три сотрудника посольства и шесть членов их семей.

[Мохд Нор Азрин Мд Зайн, сотрудник посольства]:

«Я очень рад и счастлив воссоединиться с родными, с близкими. Ещё раз благодарю правительство Малайзии за огромные усилия, приложенные к тому, чтобы вернуть нас домой. Я также благодарю всех, кто участвовал в переговорах с КНДР».

Ким Чен Нама отравили в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. После этого малазийские власти потребовали выдать второго секретаря посольства КНДР в Малайзии и сотрудника авиакомпании Air Koryo. Полиция считала их причастными к убийству Ким Чен Нама.

В ответ Пхеньян не позволил выехать из КНДР девятерым малазийцам. Он также потребовал передать тело убитого и выпустить в Северную Корею двоих сотрудников посольства в Куала-Лумпуре, которых подозревают в причастности к убийству. Малазийские власти, в свою очередь, также ввели запрет на выезд северокорейцев из страны.

Дипломатический кризис длился полтора месяца. В итоге Малайзия согласилась передать тело Ким Чен Нама, а КНДР разрешила выехать малазийцам на родину. По сообщениям малазийских СМИ, двое сотрудников посольства КНДР также вылетели из Куала-Лумпура.

Полиция Малайзии считает, что Ким Чен Нама отравили токсичным веществом «Ви-Икс» нервно-паралитического действия.