Животных в зоопарке Бангкока спасают от жары

В Таиланде март и апрель – самые жаркие месяцы года. Температура воздуха поднимается выше 40 градусов по Цельсию. Нелегко приходится и животным в зоопарке, особенно заморским – из более северных стран.

Это зоопарк в Бангкоке. Смотрители делают всё возможное, чтобы охладить своих подопечных. Один из способов – фруктовое мороженое. И не простое, а подготовленное специалистом. Этих мишек также потчуют замороженными йогуртами и рыбой.

[Сомонг Саватнам, смотритель зоопарка]:

«В сильную жару этим животным плохо. Они ходят кругами, качая головой. Каждый день диетолог готовит разные виды фруктового мороженого. Это поможет им охладиться». [посетительница зоопарка]:

«Мне нравится смотреть, как они едят мороженое. Это мило, и они очень забавные».

В вольерах также установили «поливайки». А ещё обеспечили зверям побольше тени.

Ну а некоторым, например — слонам, душ устраивают вручную. Похоже, сотрудники зоопарка и сами не прочь охладиться вместе с толстокожими.

Тем временем Министерство здравоохранения Таиланда призывает жителей и гостей страны пить побольше жидкости и оставаться в помещениях.