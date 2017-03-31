Выставка селфи в Лондоне: от Рембрандта до Кардашян

От автопортретов мастеров живописи XVII века до современных селфи, снятых на телефон. На выставке в Лондоне пытаются проследить историю явления, когда автор изображает самого себя.

Называется экспозиция «От селфи к самовыражению». 31 марта она открылась в галерее Saatchi Gallery («Саатчи Гэлэри»). Её авторы пытаются понять, что значит селфи для современных людей, и что люди хотят ими выразить.

[Найджел Хёрст, директор галереи]:

«Это то, какими мы хотим казаться для остальных, а не то, кем мы являемся на самом деле. Ими мы показываем наш социальный статус, создаём идеальный мир, который демонстрируем остальным».

На выставке десятки автопортретов Рембрандта, голландского художника XVII века. Его картины представлены на цифровых экранах, и на каждом можно поставить «лайк» — так же, как в социальных сетях.

Показаны здесь и автопортреты современные. Их авторы — и футболист Дэвид Бекхэм и звезда реалити-шоу Ким Кардашян.

[Фелисия Ходороаба-Саймон, участница конкурса селфи]:

«Если при помощи селфи вы выражаете себя как личность, то тогда проблемы нет, их можно делать. Но если это для того, чтобы похвастаться, сказать всем: «Эй, любите меня за то, что я такая или сякая», тогда это уже не то».

А это работы английской художницы Элисон Джексон. На её фотографиях не знаменитости, а хорошо загримированные актёры. И все они тоже делают селфи.

В эпоху цифровых технологий селфи стало повсеместным явлением, и это слово даже было добавлено в Оксфордский словарь английского языка. Но можно ли поставить современные автопортреты в один ряд с шедеврами прошлых веков? Этот вопрос пока остаётся без ответа.