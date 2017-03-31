На Кубе могут ограничить продажу бензина

На Кубе владельцы современных автомобилей обеспокоены тем, что вскоре не смогут покупать высокооктановое топливо. Власти официально не объявляли об ограничении продаж. Однако источник в правительстве подтвердил, что такое распоряжение существует.

Причина возможного ограничения — в том, что дефицит бензина возник в соседней Венесуэле. Она как раз и поставляет автомобильное топливо на Кубу. На многих АЗС в Гаване высокооктановый бензин уже закончился. Его нехватка, по мнению таксистов, нанесёт ущерб их бизнесу.

[таксист]:

«Завтра – последний день, когда мы сможем заправиться. Я слышал в нашем таксопарке, что это нас коснётся. Про остальных не знаю». [таксист]:

«Таксисты, у которых современные машины, боятся, что другой бензин испортит двигатели. Машины ведь не все одинаковые».

Большинство кубинцев ездят на старых американских и советских машинах. Для них подходит обычное топливо. Владельцы современных автомобилей – это, в основном, таксопарки, госучреждения, совместные предприятия и иностранные рабочие и туристы.

Куба не может перерабатывать тяжёлые сорта нефти, поэтому Венесуэла поставляла на остров автомобильное топливо. Причём в последние месяцы Каракас наращивал экспорт, несмотря на дефицит бензина в стране.

В итоге на прошлой неделе Венесуэла столкнулась с нехваткой топлива. Такое произошло впервые за последние пять лет.