В Италии появилось первое тюльпановое поле

[Эдвин Куман, цветовод]:

«Мы захотели создать самое счастливое место для людей. Некоторые говорят, что здесь очень много цветов, и что это самое прекрасное место из всех, что они видели».

Красные, розовые, белые, красно-фиолетовые и ярко-жёлтые – в городке Корнаредо рядом с Миланом цветут тюльпаны более 180 сортов. Такое поле в Италии появилось впервые. Высадить здесь цветы решила пара из Нидерландов.

Семья цветовода Эдвина всегда выращивала тюльпаны в Нидерландах. Несколько лет назад его брат открыл тюльпановую ферму в США. Эдвин решил последовать его примеру, но выбрал европейскую страну.

[Нитсудже Воланиос, цветовод]:

«Мы как-то поехали с Эдвином отдыхать, он нашёл летом эту землю. В ноябре мы уже приехали сюда и посадили цветы. Здесь очень красиво. Мы хотим, чтобы люди могли любоваться на тюльпаны. Некоторые едут для этого в Голландию, а мы привезли тюльпаны сюда».

Цветочное поле сразу стало популярным.

[жительница Италии]:

«Это радость, удовольствие. Когда наслаждаешься разнообразием красок, великолепными тюльпанами – душа раскрывается. Здесь вокруг – тюльпаны, как будто оказался в Нидерландах, в другом мире, где повсюду тюльпаны». [жительница Италии]:

«Это ликование цвета, волшебство. Мне кажется, это замечательно, прекрасная идея». [жительница Италии]:

«Это украшает город. Природа вокруг прекрасная и тюльпаны тоже прекрасные. Это один из моих самых любимых цветов».

Вход стоит три евро. Это цена за два тюльпана. Но многие не могут устоять и набирают целые букеты.

В общей сложности здесь растёт 250 тысяч тюльпанов. Период цветения продлится три недели.

[Эдвин Куман, цветовод]:

«В следующем году мы постараемся удлинить этот период. Мы высадим сорта, которые цветут в разное время, поэтому всё продлится дольше».

Как ожидает Куман, в этом сезоне поле посетит более 25 тысяч человек.