В Италии появилось первое тюльпановое поле

[Эдвин Куман, цветовод]:
«Мы захотели создать самое счастливое место для людей. Некоторые говорят, что здесь очень много цветов, и что это самое прекрасное место из всех, что они видели».
Семья цветовода Эдвина всегда выращивала тюльпаны в Нидерландах. Несколько лет назад его брат открыл тюльпановую ферму в США. Эдвин решил последовать его примеру, но выбрал европейскую страну.
[Нитсудже Воланиос, цветовод]:
«Мы как-то поехали с Эдвином отдыхать, он нашёл летом эту землю. В ноябре мы уже приехали сюда и посадили цветы. Здесь очень красиво. Мы хотим, чтобы люди могли любоваться на тюльпаны. Некоторые едут для этого в Голландию, а мы привезли тюльпаны сюда».
Цветочное поле сразу стало популярным.
[жительница Италии]:
«Это радость, удовольствие. Когда наслаждаешься разнообразием красок, великолепными тюльпанами – душа раскрывается. Здесь вокруг – тюльпаны, как будто оказался в Нидерландах, в другом мире, где повсюду тюльпаны».
[жительница Италии]:
«Это ликование цвета, волшебство. Мне кажется, это замечательно, прекрасная идея».
[жительница Италии]:
«Это украшает город. Природа вокруг прекрасная и тюльпаны тоже прекрасные. Это один из моих самых любимых цветов».
Вход стоит три евро. Это цена за два тюльпана. Но многие не могут устоять и набирают целые букеты.
В общей сложности здесь растёт 250 тысяч тюльпанов. Период цветения продлится три недели.
[Эдвин Куман, цветовод]:
«В следующем году мы постараемся удлинить этот период. Мы высадим сорта, которые цветут в разное время, поэтому всё продлится дольше».
Как ожидает Куман, в этом сезоне поле посетит более 25 тысяч человек.