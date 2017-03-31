Первое шоу Shen Yun в Таузанд-Окс получило восторженные отзывы

Зрители говорят — концерт был прекрасный, и хотят посмотреть его снова.
[Дэнила Кремона, зрительница]:
«Они такие чудесные. Танцевали очень красиво. Очень яркие костюмы, и всё вместе очень отличается от того, что я видела раньше».
[Барри Гудмен, зритель]:
«Мне понравилось абсолютно всё. Это и преданность искусству, и красивая хореография, и удивительная история, которая раскрывается перед глазами, и о которой я ничего не знал. Сегодня меня просветили».
[Эллен Демски, зрительница]:
«Просто удивительно. Хореография, костюмы, главная тема – всё было необыкновенным».
[Ричард Дейвис, зритель]:
«Очень-очень хорошо. Это было изысканно. Просто прекрасно».
[Кэти Делл, зрительница]:
«Это невообразимо. Просто фантастично. Это превысило мои ожидания. Мурашки по коже от того, как это было удивительно».
[Гейл Хиллешейм, зрительница]:
«Просто удивительно. Удивительно. Чудесно. Да. Превосходно. У меня не хватает прилагательных. Просто необыкновенно».
Гейл Хиллешейм больше всего поразило сопрано.
[Гейл Хиллешейм, зрительница]:
«Она пела так прекрасно и душевно, а ещё у неё неимоверный диапазон. Мне кажется, от её голоса могло бы треснуть стекло».
Многие зрители надеются, что смогут побывать на концерте снова.
[Дэнила Кремона, зрительница]:
«Я так рада, что я здесь. Покупая билеты, мы сделали правильный выбор. Мы были в первом ряду. Я в восторге. Я вернусь в следующем году, чтобы снова посмотреть шоу».
[Кэти Делл, зрительница]:
«Все должны это посмотреть. Все должны это посмотреть».
[Валери Дейвис, зрительница]:
«Потрясающе. Мы бы хотели прийти снова».
[Гейл Хиллешейм, зрительница]:
«Я буду советовать шоу всем. Скажу знакомым, что они должны прийти и увидеть это».
Следующие концерты Shen Yun состоятся в городе Клермонт, Калифорния.