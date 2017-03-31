Первое шоу Shen Yun в Таузанд-Окс получило восторженные отзывы

Все билеты на первое шоу Shen Yun в городе Таузанд-Окс были распроданы.

Зрители говорят — концерт был прекрасный, и хотят посмотреть его снова.

[Дэнила Кремона, зрительница]:

«Они такие чудесные. Танцевали очень красиво. Очень яркие костюмы, и всё вместе очень отличается от того, что я видела раньше».

[Барри Гудмен, зритель]:

«Мне понравилось абсолютно всё. Это и преданность искусству, и красивая хореография, и удивительная история, которая раскрывается перед глазами, и о которой я ничего не знал. Сегодня меня просветили».

[Эллен Демски, зрительница]:

«Просто удивительно. Хореография, костюмы, главная тема – всё было необыкновенным».

[Ричард Дейвис, зритель]:

«Очень-очень хорошо. Это было изысканно. Просто прекрасно».

[Кэти Делл, зрительница]:

«Это невообразимо. Просто фантастично. Это превысило мои ожидания. Мурашки по коже от того, как это было удивительно».

[Гейл Хиллешейм, зрительница]:

«Просто удивительно. Удивительно. Чудесно. Да. Превосходно. У меня не хватает прилагательных. Просто необыкновенно».