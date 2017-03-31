31 марта 2017

Первое шоу Shen Yun в Таузанд-Окс получило восторженные отзывы

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Все билеты на первое шоу Shen Yun в городе Таузанд-Окс были распроданы.

Зрители говорят — концерт был прекрасный, и хотят посмотреть его снова.

[Дэнила Кремона, зрительница]:
«Они такие чудесные. Танцевали очень красиво. Очень яркие костюмы, и всё вместе очень отличается от того, что я видела раньше».

[Барри Гудмен, зритель]:
«Мне понравилось абсолютно всё. Это и преданность искусству, и красивая хореография, и удивительная история, которая раскрывается перед глазами, и о которой я ничего не знал. Сегодня меня просветили».

[Эллен Демски, зрительница]:
«Просто удивительно. Хореография, костюмы, главная тема – всё было необыкновенным».

[Ричард Дейвис, зритель]:
«Очень-очень хорошо. Это было изысканно. Просто прекрасно».

[Кэти Делл, зрительница]:
«Это невообразимо. Просто фантастично. Это превысило мои ожидания. Мурашки по коже от того, как это было удивительно».

[Гейл Хиллешейм, зрительница]:
«Просто удивительно. Удивительно. Чудесно. Да. Превосходно. У меня не хватает прилагательных. Просто необыкновенно».

Гейл Хиллешейм больше всего поразило сопрано.

[Гейл Хиллешейм, зрительница]:
«Она пела так прекрасно и душевно, а ещё у неё неимоверный диапазон. Мне кажется, от её голоса могло бы треснуть стекло».

Многие зрители надеются, что смогут побывать на концерте снова.

[Дэнила Кремона, зрительница]:
«Я так рада, что я здесь. Покупая билеты, мы сделали правильный выбор. Мы были в первом ряду. Я в восторге. Я вернусь в следующем году, чтобы снова посмотреть шоу».

[Кэти Делл, зрительница]:
«Все должны это посмотреть. Все должны это посмотреть».

[Валери Дейвис, зрительница]:
«Потрясающе. Мы бы хотели прийти снова».

[Гейл Хиллешейм, зрительница]:
«Я буду советовать шоу всем. Скажу знакомым, что они должны прийти и увидеть это».

Следующие концерты Shen Yun состоятся в городе Клермонт, Калифорния.

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