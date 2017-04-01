Главные тренды в дизайне интерьера демонстрируют в Лондоне

Каменный ковёр из украшенной узором плитки дополняет дизайн этой столовой. Она – один из экспонатов на выставке «Идеальный дом», проходящей в эти дни в Лондоне.

В ванной комнате плитка черно-белая. Акценты сделаны при помощи живых растений.

В этом году особое внимание уделяется полу. Так считает редактор журнала Good Homes. Специально для выставки издание декорировало шесть комнат, в которых демонстрирует все новейшие тренды.

[Карен Уолкер, редактор]:

«Полы – большой тренд. Если говорить о ванной комнате, то там всё чёрно-белое. В гостиной пол в шахматный узор, на кухне создан эффект ковра вместо настоящего ковра. Теперь люди проявляют большой интерес к оформлению пола».

Если вы пытаетесь понять, какой же цвет в этом сезоне самый модный для интерьера — представьте себе выцветшие синие джинсы. В 2017 популярны все оттенки денима.

В этой гостиной именно в такой цвет выкрашены стены. Оттеняют их медно-красные элементы.

[Карен Уолкер, редактор]:

«Конечно, мы как журнал следуем трендам, поэтому акценты выставили в красно-медном цвете, который очень сочетается с синим. Кроме того, мы используем коралловый и розовый цвета. Они вошли в основную палитру дизайнера интерьера».

Мягкие пастельные цвета, деревянные элементы, живые цветы и растения – такой видят современную кухню. А на открытой террасе предлагают всё оборудовать так же уютно, как внутри. Дизайнеры говорят: это ещё один тренд.

А вот то, на чём можно насладиться чашкой чая на свежем воздухе даже в ветреный день. Такие шезлонги в викторианском стиле делает шведская компания. Особенность их — в том, что они не впитывают влагу, а их защитный чехол способен выдержать даже суровую шведскую зиму.

[Лаура Мюйинд, соосновательница компании]:

«Эта мебель служит вам укрытием. Она на 100% ветроустойчивая, поэтому защищает от ветра в холодное время года. Даже в самую холодную весну вы можете посидеть в тепле на улице и выпить чашку кофе».

Эти бараны, хотя и не такие же комфортабельные, но зато сделаны из переработанного сырья. В основном, это остатки и обрезки после производства одежды.

[Ниса Берзег, директор лондонской компании]:

«Это наш большой баран. На нём можно сидеть. Его шерсть – это обрезки».

А этот стол сделан из среза ствола огромной акации. Такой стоит около 10 тысяч фунтов стерлингов.

Выставка «Идеальный дом» проходит до 9 апреля.