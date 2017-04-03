МОМ планирует отправить из Ливии в родные страны 10 000 мигрантов

До 10 тысяч мигрантов, которые оказались в бедственном положении в Ливии, в этом году вернутся в родные страны. Но это количество не поможет сократить поток мигрантов в Европу. Об этом сказал глава миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Ливии.

Программа МОМ по добровольному возвращению мигрантов – один из немногих способов для ЕС содействовать решению миграционного кризиса в охваченной внутренними конфликтами Ливии. Страна стала конечным перевалочным пунктом для сотен тысяч мигрантов на их пути к берегам Европы. Здесь люди садятся в ветхие суда и лодки и пытаются переплыть через Средиземное море.

[Усман Билбиси, руководитель миссии МОМ в Ливии]:

«Программа возвращения не основана на планах МОМ и том количестве людей, которое мы хотим отправить назад. Данные отражают потребности людей, количество заявок и число тех, кто изъявляет желание участвовать в добровольной программе возвращения».

Программа МОМ помогает тем мигрантам, которые остались в Ливии без работы и средств к существованию, а также без денег на дальнейшую дорогу. С каждым желающим вернуться проводят собеседование. И каждый имеет возможность в любой момент отказаться от возвращения.

Всем участникам программы оплачивают дорогу домой и помогают найти другое место жительства, если в их районе им оставаться опасно. Некоторым также помогают начать собственное дело.

[Усман Билбиси, руководитель миссии МОМ в Ливии]:

«Интеграция напрямую зависит от их страны происхождения. Мы настаиваем на том, что программа интеграции должна действовать для всех возвращающихся, потому что они все уязвимые. Когда человек доходит до этого, у него нет денег, чтобы вернуться домой. Ему нужна возможность начать новую жизнь».

В прошлом году МОМ отправила назад около 2700 мигрантов. В этом году ЕС увеличил финансирование. Ожидается, что программой воспользуются от семи до десяти тысяч беженцев. При этом, как считают в организации, число заявок увеличивается из-за усугубляющейся ситуации внутри Ливии.

Из Ливии обратно домой, в основном, уезжают в Западную Африку, включая Нигерию, Сенегал и Мали. Также были возвращения в Восточную Африку и Бангладеш.

В среднем на каждого мигранта МОМ тратит около 2000 евро. Финансирование, в основном, поступает из европейских стран.