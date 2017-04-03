Гонконгцы вышли на массовую битву подушками

[Том Гранди, организатор мероприятия]:
«Это возможность выпустить пар. У нас в Гонконге – большое пушистое веселье. После выборов только и осталось, что бездумно колотить друг друга мягкими подушками».
На битву вышли даже дети. Много молодёжи. У студентов сейчас пора экзаменов, и такая разрядка многим помогает снять напряжение. Некоторые участники битвы для большего веселья надели костюмы персонажей из мультфильмов.
[участник битвы]:
«Это не что-то привычное. Такого не сделаешь в другие 364 дня. Так что это шанс повеселиться».
[участница битвы]:
«Это очень весело. Здесь абсолютно разные люди собрались и бьют друг друга подушками. Здорово».
Международный день битвы подушками ежегодно проходит в разных городах по всему миру. Цель организаторов – объединить людей и подарить им хорошее настроение. Во время сражения действуют несколько простых правил: нельзя бить соперника сильно, а также удары подушками не должны доставаться людям с камерами и тем, у кого подушек нет.