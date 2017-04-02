02 апреля 2017

Актриса и кинематографист: Shen Yun – это зрелищное шоу

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Всемирно известная компания китайского классического танца Shen Yun Performing Arts 29 марта представила второе шоу в городе Таузанд-Окс, Калифорния.

Эшли Льюис, актриса и режиссёр-постановщик документальных фильмов, была поражена тем, что увидела на сцене.

[Эшли Льюис, актриса и режиссёр-постановщик документальных фильмов]:
«Это было ярко! Не думаю, что может быть что-то лучше! Не думаю, что может быть что-то лучше! Шоу – удивительное».

В особенности ей понравился оркестр, в котором сочетаются китайские и западные инструменты.

[Эшли Льюис, актриса и режиссёр-постановщик документальных фильмов]:
«О, он чудесный, чудесный. Они на самом деле удивительные. Впечатляюще!»

Льюис говорит, что шоу не похоже на те, которые она видела раньше.

[Эшли Льюис, актриса и режиссёр-постановщик документальных фильмов]:
«Мне очень понравилось. Это было красиво, зрелищно, впечатляюще, синхронно, прекрасно, изящно и воодушевляюще. Я наслаждалась. Никогда подобного не видела, а я смотрела много шоу: на Бродвее и в театрах по всему миру, включая Европу. Так что это превосходно».

[Эшли Льюис, актриса и режиссёр-постановщик документальных фильмов]:
«Мне понравились их декорации, экран, из которого персонажи появлялись в реальности. Это уникально. А ещё мне понравились цвета и то, как они используют реквизит».

Она также говорит, что поняла главное послание шоу.

[Эшли Льюис, актриса и режиссёр-постановщик документальных фильмов]:
«Ощущается душевный подъём. Хочется побольше узнать о культуре. Мне понравилось, что они сообщили нам о невозможности показать концерт в Китае. Нам очень важно понимать, что такое свобода. Без свободы они не могли бы этого делать. Это удивительно, волшебно. Я счастлива, что я здесь».

Далее Shen Yun отправляется в Клермонт, Калифорния.

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