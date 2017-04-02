Актриса и кинематографист: Shen Yun – это зрелищное шоу

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Всемирно известная компания китайского классического танца Shen Yun Performing Arts 29 марта представила второе шоу в городе Таузанд-Окс, Калифорния.
Эшли Льюис, актриса и режиссёр-постановщик документальных фильмов, была поражена тем, что увидела на сцене.
В особенности ей понравился оркестр, в котором сочетаются китайские и западные инструменты.
Льюис говорит, что шоу не похоже на те, которые она видела раньше.
Она также говорит, что поняла главное послание шоу.
Далее Shen Yun отправляется в Клермонт, Калифорния.