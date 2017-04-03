Президентом Сербии станет премьер-министр Александр Вучич

Премьер-министр консерватор Александр Вучич победил на воскресных президентских выборах в Сербии с большим отрывом. Таковы предварительные данные. Это говорит о том, что эта балканская страна по-прежнему хочет сохранять неустойчивый баланс во взаимоотношениях с Европой и Россией.

Второго тура президентских выборов удалось избежать, поскольку 47-летний Вучич преодолел порог в 50% и набрал около 55% голосов. Второе место занял оппозиционный кандидат и бывший правозащитник Саша Янкович. Он набрал более 16%.

Президентский пост в Сербии по большей части — церемониальный. Его Вучич официально займёт в конце мая. При этом, фактически он останется у власти, поскольку контролирует правящую в стране Прогрессивную партию.

Вучич выступает за евроинтеграцию и одновременное укрепление связей с Россией и Китаем. За несколько дней до голосования он побывал с визитами и в Берлине, и в Москве.

[Александр Вучич, победитель президентских выборов]:

«Результат этих выборов для меня имеет большое значение: большинство сербов показали, что поддерживают европейский путь и сохранение связей с Китаем и Россией».

На третьем месте оказался 25-летний студент Лука Максимович. Вся его избирательная кампания была пародийной насмешкой над сербской политической элитой, которую он называет коррумпированной. Его результат оказался сравнительной неплохим. Максимович получил 9% голосов избирателей — в основном тех, кто разочаровался во всех политиках.