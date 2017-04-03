За единую Европу выступили тысячи граждан Германии

Тысячи сторонников гражданской инициативы «Пульс Европы» в минувшие выходные вышли на демонстрацию в разных городах Германии. Через несколько дней после официального запуска процедуры по выходу Великобритании из ЕС они вновь выступают за единство европейских стран.

Во Франкфурте люди буквально заполонили городские улицы. После шествия проходит митинг.

[участница демонстрации]:

«Я выступаю в поддержку (объединённой) Европы, потому что это дало нам более 60 лет мира. Преодолеть все трудности и отстоять права человека мы можем только вместе. Я счастлива, и горжусь тем, что так много людей по всей Европе выходят на демонстрации». [демонстрант]:

«Все мои родные – из разных стран Европы: из Польши, Франции и Швейцарии. Даже моя собака родом из Португалии. Я не вижу смысла поддерживать националистические государства». [демонстрант]:

«Я настоящий европеец. Я вырос в этой среде и вижу угрозу целостности Европы. Поэтому я вышел поддержать единство европейских стран».

А это центр Берлина – площадь Жандарменмаркт. Здесь также собрались тысячи человек.

[демонстрант]:

«Для меня очень важно, чтобы Европа оставалась Европой, потому что она сила, способная поддерживать мирную жизнь. Если все европейские страны объединятся, то Европа обеспечит мир и добьётся больших успехов». [демонстрант]:

«Я хочу, чтобы британские дети, так же, как и я когда-то, могли приехать в Германию, учить немецкий, научиться понимать европейские ценности. Поэтому я рад, что проходят такие демонстрации. Но лучше, если бы они начались раньше, чем эти события в Великобритании».

Гражданская инициатива «Пульс Европы» зародилась в конце прошлого года как ответ на «брексит». Последние несколько месяцев жители Германии выходят на митинги и шествия каждое воскресенье. Движение поддерживают и в других странах Евросоюза.