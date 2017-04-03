За единую Европу выступили тысячи граждан Германии

Во Франкфурте люди буквально заполонили городские улицы. После шествия проходит митинг.
[участница демонстрации]:
«Я выступаю в поддержку (объединённой) Европы, потому что это дало нам более 60 лет мира. Преодолеть все трудности и отстоять права человека мы можем только вместе. Я счастлива, и горжусь тем, что так много людей по всей Европе выходят на демонстрации».
[демонстрант]:
«Все мои родные – из разных стран Европы: из Польши, Франции и Швейцарии. Даже моя собака родом из Португалии. Я не вижу смысла поддерживать националистические государства».
[демонстрант]:
«Я настоящий европеец. Я вырос в этой среде и вижу угрозу целостности Европы. Поэтому я вышел поддержать единство европейских стран».
А это центр Берлина – площадь Жандарменмаркт. Здесь также собрались тысячи человек.
[демонстрант]:
«Для меня очень важно, чтобы Европа оставалась Европой, потому что она сила, способная поддерживать мирную жизнь. Если все европейские страны объединятся, то Европа обеспечит мир и добьётся больших успехов».
[демонстрант]:
«Я хочу, чтобы британские дети, так же, как и я когда-то, могли приехать в Германию, учить немецкий, научиться понимать европейские ценности. Поэтому я рад, что проходят такие демонстрации. Но лучше, если бы они начались раньше, чем эти события в Великобритании».
Гражданская инициатива «Пульс Европы» зародилась в конце прошлого года как ответ на «брексит». Последние несколько месяцев жители Германии выходят на митинги и шествия каждое воскресенье. Движение поддерживают и в других странах Евросоюза.