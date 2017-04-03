03 апреля 2017

Селевой поток в Колумбии: более 250 погибших

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В Колумбии продолжаются поиски жертв селевого потока. Последняя цифра, которую подтвердил президент, — 254 погибших. Более 200 человек получили телесные повреждения. Более 500 размещены в эвакуационных центрах.

В ночь на 1 апреля три местные реки вышли из берегов в результате аномально сильных ливней. За ночь выпала треть месячной нормы осадков.

Пострадали города Мокоа и Вильягарсон. Селевой поток разрушил целые жилые кварталы. Причём стихия обрушилась на людей, когда те спали.

Предполагается, что количество жертв будет расти.

[Джон Кальдерон, мэр Вильягарсона]:
«Мэрия, рабочие, жители Вильягарсона делаем всё возможное, чтобы извлечь тела из грязи и доставить их сюда, на кладбище. Сегодня нам также помогают полиция и армия».

[Сильвио Севильяно, глава пожарной службы города]:
«Мы хотим поддержать семьи и сказать им, что мы не собираемся отдыхать – пожарные, военные, силы гражданской обороны, Красный Крест и обычные жители. Местные жители играют важную роль – помогают нам, поддерживают и хорошо сотрудничают».

Власти обещают выплатить семьям погибших примерно по 6,5 тысяч долларов, а также покрыть больничные и похоронные расходы.

[Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии]:
«Я знаю, что любимых не вернёшь, и что эта боль останется в нас навсегда. Но её можно облегчить, можно преодолеть, можно справиться с этой трагедией. Есть надежда. Мы собираемся посвятить себя тому, чтобы дать Мокоа надежду на будущее».

По словам президента, причиной столь сильных дождей стало глобальное потепление.

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