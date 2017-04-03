Фотографии муз художников – экспозиция в Третьяковской галерее

Кто эти девушки, позировавшие легендарным русским живописцам XIX века? Десятки архивных фотографий в Третьяковской галерее раскрывают тайны создания картин.

В XIX веке фотосъёмка была престижным хобби. Ею увлекались любители искусства.

[Елена Теркель, куратор выставки]:

«Фотограф тоже считал себя художником. Был какой-то антураж, он ставил в позы, что-то им рассказывал про выражение лица. То есть это было практически так же, как при написании портрета. Такие же сеансы».

Особую любовь к фотографии питал художник Борисов-Мусатов. Его первой и главной моделью была младшая сестра Елена. Вот один из первых снимков девочки. А здесь она уже элегантная дама.

Борисов-Мусатов воспевал романтизм ушедшей эпохи – пушкинские времена — пору молодости своей бабушки. Вдохновлялся видами старинных, чуть запущенных дворянских усадеб.

[Елена Теркель, куратор выставки]:

«Это художник-романтик. Все как сны, как образы. Он одевал её в старинные платья. Художник он был небогатый. Если кто-то дарил ему старинные платья, он просил маму сшить для неё специальное платье с кринолином, чтобы она могла позировать».

Картину «Лунная ночь» кисти Ивана Крамского считают шедевром романтизма. Уединившись под сенью деревьев, девушка смотрит на водную гладь.

Прообразом героини служила Анна Попова, невеста легендарного химика Дмитрия Менделеева. Однако когда картина была почти написана, в мастерскую зашёл Сергей Третьяков, друг художника и видный коллекционер. Он захотел купить работу, но с условием, что на полотне изобразят его жену. Вот только женщина была старше юной модели на 14 лет.

[Елена Теркель, куратор выставки]:

«Картина получилась с лицом Елены Андреевны. Остальной образ не совсем её. Если мы посмотрим на фотографию — увидим, что она женщина пышная. Симпатичная, но другого образа».

Большинство фотографий выставлено на публику впервые. Выставка продлится до конца мая.