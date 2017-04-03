Пожилые модели вышли на подиум в Нью-Йорке

Модный показ в Нью-Йорке. Зрители встречают моделей аплодисментами и улыбками. Всем, кто выходит на подиум – уже за 60. Но здесь считают: возраст – не причина скрывать свои достоинства.

[Билл Дионне, ведущий модного показа]:

«В этот день мы чествуем красоту любого возраста. Вокруг нас — изумительные, прекрасные модели».

На подиум выходят пожилые красавицы и в ярких платьях, и в традиционных нарядах своей родины. Среди них – филиппинские, мексиканские, китайские и гайанские. Многие платья сшили сами участницы. Вот этот свадебный наряд – тоже плод фантазии самой модели. Она проявила мастерство и дизайнера, и швеи.

[Билл Дионне, ведущий модного показа]:

«Участницы представляют разные культуры, и многие пошили платья прямо здесь, в нашей мастерской. Это их творения, и они здесь демонстрируют свои наряды».

В показе участвуют более 20 моделей, среди них есть и мужчина.

[Рэйчел Оддман, модель]:

«Мы помогаем друг другу, поддерживаем друг друга, всё потрясающе. У меня есть кое-какие секреты, я рада выйти на подиум». [Мария Ортис, модель]:

«Это такая хорошая возможность. Прекрасно, что она появилась у меня в таком возрасте. Не всем она достаётся, так что я довольна».

За кулисами моделям помогают готовиться к выходу девушки-волонтёры.

[Реджи Сонсино, модель]:

«Меня накрасили, теперь так много макияжа, что можно не спать всю ночь – он не сойдёт. Эти хлопоты очень приятны. Я жду выхода с нетерпением. Я и раньше это делала. Это весело, и я рада участвовать».

Такой модный показ в Нью-Йорке прошёл уже в четвёртый раз.