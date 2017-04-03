03 апреля 2017

Гибралтар обвинил Испанию в манипуляциях

| 0
Между Гибралтаром и Испанией разгорается политический конфликт. И он может обеспечить непростое начало переговорам о «брексите».

Европейский союз решил предоставить Испании право вето в вопросе будущих взаимоотношений между Гибралтаром и ЕС. Это вызвало недовольство и Лондона, и жителей самой заморской территории Великобритании, оспариваемой Мадридом.

Гибралтар находится на юге Пиренейского полуострова и занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом. Под контролем Великобритании он находится последние 300 лет. Однако Испания неоднократно заявляла свои права на территорию.

Здесь проживает около 32 тысяч человек. Решение Брюсселя о предоставлении права вето Испании может разрушить надежды территории на получение в ЕС особого статуса.

В 2002 году 99% гибралтарцев на референдуме отклонили предложение о разделении суверенитета территории между Испанией и Великобританией. При этом, на референдуме в июне прошлого года 96% жителей заморской территории выразили желание остаться в ЕС.

После того как Лондон взял курс на отделение, Мадрид потребовал от ЕС принять его сторону в территориальном споре.

Гибралтар же обвинил Испанию в том, что она воспользовалась начавшимися переговорами о «брексите» в своих личных политических интересах и оказывает давление на ЕС.

Ранее европейские дипломаты критиковали британское правительство за то, что оно закрывает глаза на желания жителей заморской территории, и что, если Испания решит воспользоваться ситуацией, с этим никто ничего не сможет поделать.

Гибралтар обвинил Испанию в манипуляцияхТысячам жителей Лондона грозит транспортный хаосПроцедуру «брексита» запустят 29 мартаБританский парламент одобрил запуск процедуры «брексита»Рынок игрушек Великобритании рекордно выросВ Лондонском зоопарке начался подсчёт животныхЛауреаты BAFTA показали свои трофеи перед вечеринкойВыставка ретроавто прошла в ЛондонеПриём в Лондоне по случаю предстоящего выхода «Красавицы и чудовища»Главная сцена Фламенко в Мадриде празднует 60 лет

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.