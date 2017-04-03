Гибралтар обвинил Испанию в манипуляциях

Между Гибралтаром и Испанией разгорается политический конфликт. И он может обеспечить непростое начало переговорам о «брексите».

Европейский союз решил предоставить Испании право вето в вопросе будущих взаимоотношений между Гибралтаром и ЕС. Это вызвало недовольство и Лондона, и жителей самой заморской территории Великобритании, оспариваемой Мадридом.

Гибралтар находится на юге Пиренейского полуострова и занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом. Под контролем Великобритании он находится последние 300 лет. Однако Испания неоднократно заявляла свои права на территорию.

Здесь проживает около 32 тысяч человек. Решение Брюсселя о предоставлении права вето Испании может разрушить надежды территории на получение в ЕС особого статуса.

В 2002 году 99% гибралтарцев на референдуме отклонили предложение о разделении суверенитета территории между Испанией и Великобританией. При этом, на референдуме в июне прошлого года 96% жителей заморской территории выразили желание остаться в ЕС.

После того как Лондон взял курс на отделение, Мадрид потребовал от ЕС принять его сторону в территориальном споре.

Гибралтар же обвинил Испанию в том, что она воспользовалась начавшимися переговорами о «брексите» в своих личных политических интересах и оказывает давление на ЕС.

Ранее европейские дипломаты критиковали британское правительство за то, что оно закрывает глаза на желания жителей заморской территории, и что, если Испания решит воспользоваться ситуацией, с этим никто ничего не сможет поделать.