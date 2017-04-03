Kia представила спорткар Stinger на автосалоне в Сеуле

Hyundai на домашней выставке продемонстрировала концепт-кар FEFuelCell. Его изюминка – силовая установка на водородных топливных элементах. В будущем компания планирует построить и внедорожник с водородным двигателем.
Ещё одна премьера – гибридный седан Grandeur. Он экономичнее своих бензиновых собратьев. В городском цикле ему требуется чуть более шести литров топлива на 100 километров.
[Ян Ун Чхоль, сотрудник Hyundai Motor]:
«Hyundai планирует продавать в год более 10 тысяч гибридных автомобилей Grandeur».
Ещё одна новинка крупнейшего в Южной Корее автопроизводителя – хэтчбек Ioniq с автопилотом. Он также оснащён гибридной силовой установкой. В разработке автономных систем вождения участвует южнокорейская компания Naver.
Ssangyong Motor показала на автосалоне четвёртое поколение флагманского внедорожника Rexton. Свои модели также представили Chevrolet, Toyota и другие известные автопроизводители.
Мотор-шоу в Сеуле продлится до 9 апреля.