Студенты соревнуются на скорость в конкурсе планетоходов

NASA/MSFC/Emmett Given

Студенты колледжей и университетов со всех Соединённых Штатов собрались в городе Хантсвилл штата Алабама. Здесь НАСА организовало соревнование на самый быстрый и устойчивый планетоход.

Участвуют также команды из Бразилии, Германии, Индии и Мексики. Каждая сама разработала и создала средства передвижения на мускульной тяге.

Затем все преимущества таких планетоходов продемонстрировали на трассе с препятствиями. Там и камни, и резкие подъёмы и спуски. Всё — как на настоящей поверхности Луны или Марса.

Во время заезда не всё проходит гладко. Но студенты сохраняют оптимизм.

[студентка]:

«Вчера заезд был напряжённый. На первом же препятствии у нас лопнула цепь. Время мы показали нормальное, но с учётом всех штрафных вычетов результат не очень. Но сегодня всё было так, как мы планировали». [студент]:

«Вчера мы выступили хорошо, показали отличное время. Сегодня мы собираемся проехать ещё быстрее».

Двухдневное мероприятие проходит в Ракетно-космическом центре Хантсвилла. Планетоходы оценивают не только за скорость, но также за дизайн и устойчивость. Кроме того, награды раздают в категориях «Лучшая команда-дебютант» и «Лучший экипаж механиков».

Конкурс нацелен на поиск молодых талантов. В будущем они будут заниматься разработками луноходов и марсоходов новых поколений.