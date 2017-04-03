Взрыв в метро Санкт-Петербурга: есть погибшие и пострадавшие

Между станциями синей ветки метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге днём в понедельник прогремел взрыв. Точной информации о погибших и пострадавших пока нет. По некоторым данным, погибло около 10 человек, ещё 50 ранены. Среди пострадавших есть дети.

Предполагается, что в одном из вагонов сработало устройство, начинённое поражающими элементами.

Сразу после инцидента из метрополитена началась эвакуация пассажиров. Службы безопасности были переведены в режим повышенной готовности. Власти говорят, что рассматриваются все версии, включая теракт.

На место прибыли десятки спасателей и автомобили скорой помощи, пожарной службы и полиции. Для эвакуации пострадавших также использовали вертолёты.

Как сообщили в метрополитене, все станции метро Санкт-Петербурга после взрыва закрыты на вход и на выход.

Ранее в СМИ сообщалось о двух взрывах. Но эта информация не подтвердилась.

По факту взрыва уже возбуждено уголовное дело.