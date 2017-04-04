Одни из сложнейших часов в мире продадут на аукционе

Аукционный дом Sotheby’s представил в Гонконге карманные часы Patek Philippe Caliber 89. Они носили титул «самых сложных» вплоть до 2015 года. В середине мая их выставят на торги в Женеве.

Компания Patek Philippe создала часы Caliber 89 к 150-летнему юбилею. Работа над ними началась ещё в 80-м году прошлого века. Выпустили их в 89-м.

В часах – 33 усложнения. Помимо обычного времени, они показывают время 125 столиц мира. Есть хронограф, будильник, минутный репетир, компас, карта звёздного неба и другие функции. Часы оснащены двумя циферблатами, у них 24 стрелки и 1728 деталей. Весят они один килограмм 100 граммов.

[Дарин Шниппер, сотрудница компании Sotheby’s]:

«Это самые тяжёлые часы, которые я держала в руках. Например, часы Henry Graves — не самые скромные, были в два раза легче и намного меньше, но в них и не было столько функций».

Sotheby’s планирует выручить за часы от шести с половиной до десяти миллионов долларов. Потенциальных покупателей аукционный дом видит в коллекционерах.

[Дарин Шниппер, сотрудница компании Sotheby’s]:

«Это предназначено для человека, который что-то коллекционирует, но хочет владеть лучшим из лучшего. Это будет настоящая памятная вещь».

Швейцарская компания Patek Philippe производит часы класса люкс. Основал её поляк-эмигрант Антоний Патек. Юбилейные часы Caliber 89 сделаны всего в четырёх экземплярах: из жёлтого, белого и розового 18-каратного золота. Один экземпляр изготовлен из платины.