04 апреля 2017

Израиль будет поставлять природный газ в Европу

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Ряд стран поддержал план строительства Средиземноморского газопровода на встрече в Тель-Авиве в понедельник. Проект позволит Израилю поставлять природный газ в Европу.

Газопровод протяжённостью 2000 километров проложат по дну Средиземного моря. Он соединит недавно обнаруженные у израильского и кипрского побережья залежи с Грецией и, возможно, — с Италией. Предположительная стоимость проекта – 6,4 миллиарда долларов. Запустить его планируют в 2025 году.

Еврокомиссар по вопросам климата и энергии выступил перед журналистами в Тель-Авиве после встречи с министрами энергетики Израиля, Кипра, Греции и Италии. Он сказал, что проект будет прибыльным.

[Мигель Ариас Каньете, еврокомиссар по вопросам климата и энергии]:
«Это – амбициозный проект, который в Еврокомиссии мы, без сомнения, поддерживаем. Он обеспечит высокую безопасность поставок и диверсифицирует источники».

Как предполагается, на обнаруженном месторождении имеется более 900 миллиардов кубических метров газа. Израиль рассматривает возможность поставлять природный газ также в Турцию, Египет и Иорданию.

Месторождение у берегов Кипра содержит дополнительные 128 миллиардов кубических метров газа.

[Юваль Штайниц, министр энергетики Израиля]:
«Если всё будет идти по плану, завершить мы сможем к 2025 году, то есть через восемь лет. Но мы постараемся ускориться и сократить срок».

Владелец проекта – компания IGI Poseidon. Её глава говорит, что окончательное решение об инвестициях будет принято к 2020 году.

[Элио Руггери, глава IGI Poseidon]:
«На сегодняшний день по нашим оценкам газопровод будет стоить пять миллиардов евро, если достигнет Греции, и — шесть миллиардов евро, если достигнет Италии».

Следующая встреча по вопросу строительства газопровода состоится на Кипре через шесть месяцев.

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