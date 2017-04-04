23-летняя правозащитница вспоминает о побеге из КНДР

Двадцатитрехлетняя правозащитница Пак Ёнми провела пресс-конференцию в Гонконге спустя десять лет после своего побега из Северной Кореи.

Она вновь вспоминает тот тяжёлый период жизни. Сначала Ёнми вместе с матерью приехала в Китай. Там они попали в руки торговцев людьми. Позже им удалось бежать в Монголию, и лишь в 2009 году Ёнми и её мать поселились в Южной Корее.

Известность пришла к девушке после выступления на Всемирном молодёжном форуме One Young World в 2014 году в Дублине. Видеозапись её речи о побеге из Северной Корее посмотрели в Интернете более двух миллионов человек. В 2015 году вышла книга с мемуарами Пак.

[Пак Ёнми, беженка из КНДР]:

«Сегодня я стою здесь, хотя и знаю, что Ким Чен Ын может убить меня. Уже два года моё имя – в списке его мишеней. В наши дни люди стали циничными. Однако я верю, что мы сможем обеспечить соблюдение прав человека».

Бежав из КНДР, Пак Ёнми посвятила себя правозащитной деятельности. Её цель – помочь соотечественникам. Девушка призвала журналистов больше освещать не ракетные испытания Пхеньяна, а — жизнь северокорейцев.

[Пак Ёнми, беженка из КНДР, правозащитница]:

«Уже 17 лет люди Северной Кореи забыты. Я не прошу даже что-то делать, просто накормите их. Почему это так трудно? Мы летаем на Луну, у нас развиты технологии. Но почему не уделяют внимание Северной Корее? Почему для неё ничего не делают? Её положение – пустяк, или она слишком далеко, чтобы иметь для нас значение?»

Пак Ёнми родилась в образованной семье. Отец работал в городской администрации. Позже он занялся нелегальным бизнесом, чтобы лучше обеспечить семью. За это его приговорили к каторжным работам. Когда вышел на свободу, предложил родным бежать в Китай.

Недавно Пак Ёнми вышла замуж и теперь живёт в США.