Взрыв в метро Санкт-Петербурга: траур и свидетельства очевидца

К месту трагедии в Санкт-Петербурге продолжают нести цветы и свечи. В понедельник днём на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро взорвалась бомба.

По обновлённым данным, 11 человек погибли, 45 получили ранения. Четыре человека находятся в крайне тяжёлом состоянии. У многих – черепно-мозговые травмы и поражения внутренних органов, поскольку бомба была начинена мелкими шариками и гайками.

В городе объявлен трёхдневный траур. В понедельник вечером недалеко от места происшествия прошла стихийная акция памяти.

[житель Санкт-Петербурга]:

«Очень надеюсь, что такие события нам всем — не только людям России, а людям во всём мире — дадут понять, что нужно оставаться людьми и в себе взращивать человечность, а не звероподобность. Чтобы не относиться друг к другу как звери».

По предварительной информации, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Оно было самодельным, мощностью от 200-300 до 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

При этом, как сообщают в правоохранительных органах, в понедельник на станции метро «Площадь восстания» было обнаружено и обезврежено второе взрывное устройство.

Жительница Санкт-Петербурга Наталия Кириллова была в вагоне в момент взрыва. Она считает, что выжила, поскольку сидела возле металлической ручки, которая её прикрыла от поражающих элементов.

[Наталия Кириллова, жительница Санкт-Петербурга]:

«Очень хорошо, что поезд не остановился и летел на скорости. Мы лежали там, я думала: «Господи, только бы доехать». И уже подъезжая, уже видны были огни самой станции, опять что-то рвануло сверху, видимо контакты какие-то закоротило».

Она говорит, что видела много пострадавших.

[Наталия Кириллова, жительница Санкт-Петербурга]:

«Я потом, когда обернулась и глянула — там огромное количество людей лежало. То есть там… ну, трупы. Страшно. Когда вышли, нескольких людей вытащили окровавленных… Женщина, у неё лицо и нос весь был как вот просто одна огромная рана. Меня очень сильно оглушило, поэтому я так медленно говорю».

Главы государств и правительств многих стран уже выразили соболезнования в связи с терактом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что виновные должны быть наказаны.

[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря]:

«Генеральный секретарь выражает свои глубочайшие соболезнования семьям и жертвам, а также правительству и народу Российской Федерации».

Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт. Возбуждено уголовное дело. По одной из версий, взрыв осуществил выходец из Азии, который имел связи с боевиками из Сирии. Однако прорабатываются все версии.