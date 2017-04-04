04 апреля 2017

На Таймс-сквер представили миниатюрную копию мира

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Грандиозная выставка под названием «Ворота Гулливера» открывается на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Здесь уместился почти весь мир в миниатюре. На выставочном пространстве в 4,5 тысячи квадратных метров представлены самые известные города и узнаваемые достопримечательности.

[Майкл Лэнджер, основатель проекта «Ворота Гулливера»]:
«Ворота Гулливера – это интерактивный миниатюрный мир, он самый уникальный. Здесь представлены городские кварталы со всего мира. Это видение более 600 художников, миллионы часов работы и техника специалистов разных стран».

В создании миниатюрного мира участвовали команды из разных стран. Авторы проекта не хотели, чтобы американцы делали макет Иерусалима или итальянцы строили копию Манхэттена.

Художники вдохнули в свои творения дух родной страны. Италию представляют древний Колизей и Пизанская башня. Великобританию безошибочно узнаёшь по археологическому памятнику Стоунхендж. А вот легендарные «Битлз». Франция – это, кончено же, Эйфелева башня и Триумфальная арка. Россия сразу очаровывает зимним пейзажем на Красной площади.

Авторы идеи хотят подарить посетителям увлекательное путешествие и вдохновить их на творчество.

[Майкл Лэнджер, основатель проекта «Ворота Гулливера»]:
«Люди уйдут с чувством, что тоже могут творить, строить, быть частью этого движения. Они могут попробовать что-то изменить».

Посетители могут сделать свою миниатюрную 3D-копию и оставить её в мире под названием «Ворота Гулливера». На создание проекта ушло 40 миллионов долларов.

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