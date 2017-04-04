Главы МИД ЕС обсудили будущее Сирии

В понедельник министры иностранных дел ЕС обсудили будущее Сирии. Их встреча прошла за два дня до международной конференции по этому вопросу. Она состоится в Брюсселе под совместным председательством ЕС, Германии, Кувейта, Норвегии, Катара и ООН.

Европейский союз выступает за смену власти в Сирии. По словам Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, управление должно вестись совместно Дамаском и оппозицией.

[Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Сирийцы должны заключить политическое соглашение, соглашение о разделении власти и переходном периоде. Нужно решение, которое бы приняли все сирийцы: и те, кто внутри страны, и те, ктосейчас за её пределами, включая оппозицию, участвующую в переговорах в Женеве. Любое подобное соглашение мы поддержим».

Министр иностранных дел Франции настаивает на том, что Башар аль-Асад не может остаться у власти.

[Жан-Марк Эро, министр иностранных дел Франции]:

«Цель – смена власти, организация выборов после конституционной реформы. Но смена власти должна пройти подобающим образом».

А по словам главы МИД Германии, сконцентрироваться нужно на гуманитарных вопросах.

[Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии]:

«Нас должно беспокоить, что все сконцентрированы на борьбе с терроризмом и ИГИЛ без создания стабильной среды в Сирии ради людей там. Что нам нужно делать – это продолжать гуманитарную поддержку Сирии и соседних стран. Если люди не найдут помощи там, они будут продолжать ехать к нам».

С 2014 по 2016 годы в Европе наблюдался самый масштабный наплыв мигрантов со времён Второй мировой войны. Сюда прибыло около одного миллиона 600 тысяч беженцев, в основном — из Сирии.

Тем временем в Брюсселе активисты провели акцию протеста у места проведения будущей конференции. Они установили муляжи могил, которые были призваны обратить внимание на гибель сирийских детей.

[Жаклин Хейл, организатор акции протеста]:

«Мы пришли сюда, чтобы почтить память детей, погибших в ходе шестилетнего конфликта в Сирии. Позади меня — кладбище, которое возвела организация «Спасём детей», чтобы напомнить международному сообществу, которое встретится здесь и будет обсуждать Сирию, о важности защиты детей».

По данным ЮНИСЕФ, только в 2016 году в Сирии погибло 652 ребёнка.