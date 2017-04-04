Кругосветка на велосипеде: британец намерен побить рекорд

[Марк Бомонт, велосипедист]:

«Я очень взволнован тем, что совершу большое путешествие по родной земле. Мне всегда хотелось проехать по британскому побережью, и это прекрасная возможность. Думаю, те, кто следит за моими приключениями, лучше поймут, что такое дальняя поездка и связанная с ней выносливость, — когда я проеду мимо их порога, а не где-то по Монголии».

Британский спортсмен Марк Бомонт готовится обогнуть земной шар на велосипеде за 80 дней. Его кругосветка начнётся 2 июля. А на ближайшие три недели энтузиаст отправится в пробную поездку по британскому побережью.

Марк преодолеет более пяти с половиной тысяч километров по побережью и постарается понять: сможет ли выдерживать темп в 385 километров в день. Такое расстояние ему предстоит проезжать во время кругосветного путешествия. Это означает, что на велосипеде он будет проводить по 16 часов в сутки.

[Марк Бомонт, велосипедист]:

«Сейчас я в прекрасной форме, но нужно понять, как я буду чувствовать себя психологически и физически, проводя долгие часы на велосипеде».

Кругосветное путешествие начнётся в Париже. Потом Марк пересечёт Польшу, Россию и Монголию, после чего приедет в Китай. Оттуда отправится на самолёте в Австралию. Там его путь будет лежать из Перта в Брисбен. Спортсмен также пересечёт Новую Зеландию и США. Завершится путешествие снова в Париже. В общей сложности Марк преодолеет 29 тысяч километров.

Этой кругосветкой велосипедист хочет вдохновить людей, побудить их к размышлениям.

[Марк Бомонт, велосипедист]:

«Не жду, что все вдруг тоже отправятся в кругосветное путешествие. Но я хочу, чтобы молодёжь, да и взрослые задумались: «А каковы мои 80 дней?»»

В 2008 году Марк Бомонт установил рекорд, объехав мир на велосипеде за 194 дня. Два года назад рекорд побил новозеландец Эндрю Николсон. Он совершил кругосветку за 123 дня.