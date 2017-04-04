Учёные разработали портативный микроскоп для анализа ДНК

В наши дни смартфоны используют почти для всего: от потокового вещания до управления системой обогрева в доме. А как на счёт секвенирования ДНК?

Здесь в стокгольмской лаборатории «Наука ради жизни» эксперты тестируют небольшой микроскоп, напечатанный на 3D-принтере. Если прикрепить к нему стандартный смартфон, то можно анализировать взятые образцы макромолекул.

[Мальте Кунемунд, исследователь]:

«В этом аппарате две светодиодных лампочки, которые направлены на камеру. Затем мы вставляем образец в держатель и используем камеру смартфона, чтобы увеличивать образцы и видеть отдельные молекулы».

Внутри микроскопа также есть линзы, которые увеличивают изображение. При этом многое зависит и от самого смартфона. В этом случае использовали аппарат с камерой на 40 мегапикселей.

Такая технология, как говорят разработчики, в будущем будет полезной для быстрой диагностики. Например, можно будет выявить раковую опухоль или туберкулёз.

В настоящее время для анализов необходимы большие и дорогостоящие аппараты. А эти устройства можно будет применять в отдалённых местностях. Печать одного такого микроскопа обойдётся не дороже 500 долларов.

[Матс Нильссон, профессор биохимии]:

«Технологии анализа ДНК нуждаются в большом количестве электроэнергии, нужны разные аппараты. А этот прибор портативный, без единого подсоединённого провода».

Питается микроскоп от батареи телефона. Все сделанные фотографии можно быстро загрузить на специальные онлайн-ресурсы. Затем их могут проанализировать эксперты в любой части света.