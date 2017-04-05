Египтяне жалуются на нехватку продуктов

[житель Каира]:

«Да, мы едим через день, и всем это надоело. Я хочу, чтобы нас накормили. Работа и зарплаты нам уже не нужны, просто накормите нас, мы себе даже хлеб не можем позволить».

На продуктовом рынке в Каире египтяне выражают гнев и разочарование. Инфляция в стране растёт, цены на продукты в позапрошлом месяце стали выше на 40%. Теперь многие не могут себе позволить даже основных продуктов питания.

В ноябре прошлого года Центробанк Египта девальвировал национальную валюту, пустив её в «свободное плавание». Это позволило стране получить трёхлетний кредит от Международного валютного фонда в размере 12 миллиардов долларов. Одновременно доходы малоимущих граждан резко сократились.

[жительница Каира]:

«Что мы едим? Мы едим картошку и рис. Мы не покупаем мясо или курицу. Это мы не покупаем после повышения цен». [уличный торговец]:

«Вчера я видел, как мужчина ел еду с помойки. И он плакал. Килограмм картошки стоит 6-7 фунтов, а в прошлом году стоил полтора. Когда я говорю покупателям пять фунтов, они просто убегают. Они покупают полкило или 250 граммов, и всё».

В национальном статистическом бюро говорят: проблема в недостаточном производстве продуктов питания.

[Дина Бехит, специалист по пищевой безопасности]:

«Дефицит производства увеличивается. Того, что мы производим, недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, учитывая рост населения».

В начале года власти Египта сократили субсидии на хлеб для малоимущих семей. Это вызвало протесты по всей стране.