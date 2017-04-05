В Австралии успешно разводят почти вымерших валлаби

Ещё четверть века назад кистехвостый скальный валлаби считался почти вымершим видом в австралийском природном парке Грампианс. В 1999 году смотрители поймали последнего выжившего представителя этого вида, чтобы защитить его от гибели в дикой природе.

Главная угроза исходила от хищников, но ещё раньше популяция сократилась из-за чрезмерной охоты. Однако благодаря программе по разведению кистехвостых скальных валлаби в 2008-м в парке вновь поселились эти животные.

[Дэвид Робертс, смотритель парка Грампианс]:

«Жизнь предыдущих поколений была сложнее из-за различных угроз. Теперь мы решаем, как лучше защитить их, просим помощи у властей. Надеюсь, эта работа поможет восстановить популяцию».

В национальном парке обитает уже восемь взрослых особей и четыре детёныша.

[Райан Даффи, смотритель парка Грампианс]:

«Когда детёныш выбирается из сумки матери и прыгает рядом – это захватывающее зрелище».

Специалисты разводят кистехвостых скальных валлаби на юге штата Виктория. Затем животных распределяют по национальным паркам.

[Аннет Рипальски, Центр по сохранению биоразнообразия]:

«Мы играем важную роль в программе разведения животных, помогая им сделать шаг к восстановлению популяции».

Специалисты уверены: очень важно сохранить популяции животных, которые обитают в Австралии уже много сотен лет.

[Райан Даффи, смотритель парка Грампианс]:

«Эти животные вызывают симпатию у людей. Это знаковый вид для штата Виктория, поэтому существует программа по его сохранению. Мы пережили трудные времена, но теперь появилась надежда. Меня это вдохновляет».

Кистехвостый скальный валлаби встречается вдоль Большого Водораздельного Хребта, в штатах Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд.