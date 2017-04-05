Наводнения в Эквадоре и Аргентине

В Эквадоре есть один погибший – ребёнок. 31 марта, после того как в ряде регионов страны начались ливни, власти создали специальный Комитет по чрезвычайным операциям.
Около 400 человек были эвакуированы в регионе Милагрос.
Пострадавших размещают в эвакуационных центрах.
Но бросить затопленные дома решаются не все.
[пострадавшая]:
«Всё наше имущество полностью уничтожено: кровати, кухня, мебель – всё сырое, абсолютно всё. Вода грязная; для приготовления еды мы вынуждены покупать воду в бутылках».
[пострадавшая]:
«Мы страдаем от этих наводнений, этих сильных дождей. Вода продолжает заливаться в дома. Дожди никак не помогают – не очищают канализацию, и это катастрофа. С каждым днём воды чуть-чуть больше».
А это уже Аргентина. Здесь затоплены целые города. В южной провинции Чубут «большая вода» разрушила около двух тысяч домов. Закрыты школы. Жители эвакуируются.
[житель провинции Чубут]:
«Да, мы переживали всю ночь, а дождь всё лил и лил. Так что мы не успели много забрать – ушли с тем, что было под рукой, потому что делать это пришлось быстро».
В ряде регионов Аргентины сильные дожди не прекращаются уже 10 дней, и облегчения метеорологи пока не предвещают.