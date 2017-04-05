Наводнения в Эквадоре и Аргентине

После страшного оползня в Колумбии, унёсшего жизни более 280 человек, сообщения о наводнениях поступают ещё из двух южноамериканских стран – Эквадора и Аргентины.

В Эквадоре есть один погибший – ребёнок. 31 марта, после того как в ряде регионов страны начались ливни, власти создали специальный Комитет по чрезвычайным операциям.

Около 400 человек были эвакуированы в регионе Милагрос.

Пострадавших размещают в эвакуационных центрах.

Но бросить затопленные дома решаются не все.

[пострадавшая]:

«Всё наше имущество полностью уничтожено: кровати, кухня, мебель – всё сырое, абсолютно всё. Вода грязная; для приготовления еды мы вынуждены покупать воду в бутылках». [пострадавшая]:

«Мы страдаем от этих наводнений, этих сильных дождей. Вода продолжает заливаться в дома. Дожди никак не помогают – не очищают канализацию, и это катастрофа. С каждым днём воды чуть-чуть больше».

А это уже Аргентина. Здесь затоплены целые города. В южной провинции Чубут «большая вода» разрушила около двух тысяч домов. Закрыты школы. Жители эвакуируются.

[житель провинции Чубут]:

«Да, мы переживали всю ночь, а дождь всё лил и лил. Так что мы не успели много забрать – ушли с тем, что было под рукой, потому что делать это пришлось быстро».

В ряде регионов Аргентины сильные дожди не прекращаются уже 10 дней, и облегчения метеорологи пока не предвещают.