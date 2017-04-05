ВОЗ: десять человек заразились MERS в Саудовской Аравии

Десять человек заразились коронавирусом MERS в одной из больниц Саудовской Аравии. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. При этом она не уточняет, каким образом вирус смог распространяться в медицинском учреждении.

Первые случаи заболевания ближневосточным респираторным синдромом были зарегистрированы в 2012 году в Саудовской Аравии. Позже вирус распространился и на другие страны, в том числе – европейские.

[Кристиан Линдмейер, представитель ВОЗ]:

«Необходимо усилить меры по борьбе с инфекцией в больницах и активизировать наблюдения. Это касается всех стран, потому что у нас в предыдущие годы были случаи, когда люди заражались во время зарубежной поездки и привозили вирус домой».

При этом большинство известных случаев передачи MERS от человека к человеку произошли в медицинских учреждениях.

[Кристиан Линдмейер, представитель ВОЗ]:

«Медицинские работники и власти должны действовать активнее и выявлять случаи заболевания. В основном, так и было, но инциденты всё же происходили. И это показывает, что меры защиты недостаточны, их необходимо усилить».

По данным ВОЗ, с 2012 года подтверждено 1935 случаев заболевания, примерно 690 из них – с летальным исходом.

MERS или ближневосточный респираторный синдром – это новый вирус, лекарств от него не существует. Применяется симптоматическое лечение. В настоящее время специалисты в разных странах мира работают над созданием вакцины.

Заболевание может перейти в тяжёлую вирусную пневмонию, иногда сопровождается почечной недостаточностью. Уровень смертности достигает 40%.