05 апреля 2017

Петербуржцы сдают кровь после взрыва в метро

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Десятки добровольцев приходят в больницы Санкт-Петербурга, чтобы сдать кровь. Она нужна для пострадавших в результате взрыва в метро. Их — 45. Это городская Мариинская больница. Здесь образовалась целая очередь.

[Мария Хитаришвили, пресс-секретарь Мариинской больницы]:
«На данный момент кровь уже сдали 55 человек. Ещё в очереди стоит огромное количество людей. И я хотела бы поблагодарить всех, кто откликнулся».

[Лилия Малышева, донор крови]:
«Хочется помочь, хочется сделать добро, потому что это трагедия не только для тех, у кого близкие пострадали, — это трагедия для всей страны».

По уточнённым данным, жертв теракта — 14. 11 погибли на месте, трое скончались позже. Десятки пострадавших остаются в больницах. У многих тяжёлые черепно-мозговые травмы и повреждены внутренние органы, поскольку бомба была начинена поражающими элементами.

Между тем, следственный комитет назвал имя человека, совершившего теракт. Это выходец из кыргызского города Ош, 22-летний Акбаржон Джалилов. Российское гражданство он получил в 2011 году.

Генетический след мужчины обнаружили на сумке со второй самодельной бомбой. В день теракта её нашли и обезвредили на станции «Площадь восстания». Напомним, взрыв произошёл 3 апреля около трёх часов дня на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

Соседи семьи Джалилова в городе Ош говорят, что его родственники — хорошие люди и с ними никогда не было никаких проблем.

[житель города Ош]:
«Это хорошая семья. Они всегда приветливые, никогда не спорят. У них хорошие дети».

[житель города Ош]:
«Я не очень близко знаком с отцом Джалилова, но при встрече мы здороваемся. Мы встречаемся в мечети. По утрам он ходит на работу, а я как пенсионер сижу дома».

Предполагается, что Джалилов был завербован экстремистами. Ранее не было никаких признаков того, что он связан с террористическими группировками.

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