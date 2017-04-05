Токийцы идут в парки любоваться цветением сакуры

Буйство цветов и красок охватило Токио. Сакура — в полном цвету. А это означает, что большинство горожан отправляется в парки любоваться пробуждением природы.

В стране эту многовековую традицию называют «ханами». Длится удовольствие совсем недолго: от семи до десяти дней, пока не опадут лепестки. В этот период нередко можно увидеть на пикниках не только группы друзей или родственников, но и рабочие коллективы в полном составе, включая начальников.

Климат на юге и севере Японии разный, поэтому сакура цветёт в разное время. В столице для ханами началась самая горячая пора.

[Нанака Осидо, домохозяйка]:

«Так хорошо, что мы все собираемся и проводим время вместе. Для меня это хорошая возможность пообщаться с людьми, потому что обычно это сделать сложно». [Гу Шуи, туристка из Пекина]:

«Это очень романтично. Люди говорят, что лепестки цветов вишни как снег, и я с этим согласна. Мы можем наслаждаться чем-то похожим на снег в тёплую погоду, в сезон возрождения жизни, это прекрасно».

Уже в начале марта по японским телеканалам начинают сообщать, где зацвела сакура и сколько деревьев есть в каждом отдельном парке страны.

[Юри Нагаи, сотрудница новостной службы погоды]:

«Такой метод помогает сделать наши прогнозы цветения точнее, узнать о начале цветения каждой сакуры в стране. Учитывая повышенное внимание, мы считаем, что наши усилия оправданы».

Традиция любования цветами пришла в Японию из Китая ещё в третьем веке нашей эры. Тогда при императорском дворце любовались цветением горной сливы. При этом люди наслаждались играми, напитками и сочинением стихов.

Позже ханами начали посвящать сакуре и другим цветам.